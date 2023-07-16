逍遙法外數十年…俄州男涉殺兩女 靠DNA逮到他

被控在俄亥俄州殺害兩名女子的愛德華茲，謀殺罪名成立。(富蘭克林郡警長辦公室)

俄亥俄州 哥倫布(Columbus)一名男子上世紀90年代殺害兩名女子後一直逍遙法外，直至檢方透過DNA檢測 及作為證據，終於將他繩之以法。

案中被告，今年68歲的愛德華茲(Robert Edwards)被控於1991年姦殺30歲女子艾爾瑪‧萊克(Alma Renee Lake)及於1996年姦殺36歲女子米雪兒‧帕斯(Michelle Dawson Pass) ，兩案均在哥倫布地區發生。

陪審團14日裁定他謀殺等罪名成立，8月9日舉行量刑聆訊，預料被判終身監禁。

據當地媒體哥倫布快報(Columbus Dispatch)報導，兩案發生後成為懸案，檢方利用DNA將兩起兇案連繫起來，但始終找不到兇徒，直到找到兇嫌一名親屬的DNA做對比，俄州檢察長辦公室2021年確認愛德華茲可能是嫌疑人 。

審訊期間，愛德華茲一直沒有出庭，只由代表律師作辯，他質疑檢方引用的DNA證據以及論點是否恰當，因為即使被告與兩名死者發生性關係，甚至她們屍體是在被告居住的地方附近發現，但都不足以證明他殺死兩人。

律師在結案陳詞裡，指死者死前幾天曾與被告發生性關係，因此檢方利用DNA作為證據，可能性極低，是一個巧合。

但富蘭克林郡助理檢察官澤恩(David Zeyen)聲稱，若是如此在兩死者身上找到被告的DNA，實在太不可思議。

法庭文件顯示，愛德華茲曾指責當局陷害他，並植入他的DNA。

在陪審團作出裁決後，帕斯的女兒，現居紐約州的雷吉娜·道森(Regina Dawson)表示終於舒一口氣，兇手難逃法網。