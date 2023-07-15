高溫工作致死 官方數字「肯定被低估」

全美多個地區高溫不退，但許多人仍然揮汗工作。圖為德州休士頓I-610州際公路工地的建築工人在酷熱下工作。(Getty Images)

最近幾周地球平均氣溫達到有紀錄以來最高水平，但大多數美國勞工 卻幾乎都沒有受到與極端高溫 狀況相關的法律保護。專家表示，聯邦政府的高溫安全準則仍在起草中，全美只有六州制定州法規保障勞工獲得供水、休息和遮蔭，以免因高溫危害健康；烈日當頭，從農場工人到屋頂工人、送貨司機到環衛專業人員，許多行業勞工只能自求多福。

美國職業安全健康管理局(Occupational Safety and Health Administration，OSHA)數據顯示，2017年至2022年，被官方直接判定為由於高溫而在工作中死亡的勞工人數有121人；但此數字幾乎肯定被低估，因為與高溫相關死亡，往往被歸咎於其他工作場所事故或潛在健康問題。

根據OSHA數據，與高溫相關的三種最致命工作是建築、農業和園林綠化；這些工作有50%至70%的熱死亡發生在工人開始工作最初幾天內。據勞工統計局數據，1992年到2017年間，有逾7萬名工人因熱負荷(heat stress)而嚴重受傷。

聯合農場工人組織(United Farm Workers)策略活動總監史特拉特(Elizabeth Strater)表示，中暑會導致工人做出不安全的決定；「因為反應變慢，人會做出與原本思考不同的選擇，很多人會變得煩躁，不聽他人建議；卻沒有意識到這些工作條件既不尋常又危險。」

專家表示，地球平均溫度已比人類文明史上的任何時期都要高；7月4日是地球有紀錄以來最熱的一天。未來，因工作高溫而生的危險，只會變本加厲。

拜登 總統2021年命令OSHA開始起草高溫標準，並要求勞動監察員優先考慮與高溫相關的執法行動。但發布國家標準過程須時數年，且易受政治逆風影響。

目前對所有戶外勞動者制定高溫標準的州包括加州、馬里蘭、內華達、俄勒岡和華盛頓州。科羅拉多州的標準僅適用於農業勞工；明尼蘇達州僅針對室內工作者制定高溫標準。