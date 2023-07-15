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高溫工作致死 官方數字「肯定被低估」

記者胡玉立／綜合報導
全美多個地區高溫不退，但許多人仍然揮汗工作。圖為德州休士頓I-610州際公路工地的建築工人在酷熱下工作。(Getty Images)
全美多個地區高溫不退，但許多人仍然揮汗工作。圖為德州休士頓I-610州際公路工地的建築工人在酷熱下工作。(Getty Images)

最近幾周地球平均氣溫達到有紀錄以來最高水平，但大多數美國勞工卻幾乎都沒有受到與極端高溫狀況相關的法律保護。專家表示，聯邦政府的高溫安全準則仍在起草中，全美只有六州制定州法規保障勞工獲得供水、休息和遮蔭，以免因高溫危害健康；烈日當頭，從農場工人到屋頂工人、送貨司機到環衛專業人員，許多行業勞工只能自求多福。

美國職業安全健康管理局(Occupational Safety and Health Administration，OSHA)數據顯示，2017年至2022年，被官方直接判定為由於高溫而在工作中死亡的勞工人數有121人；但此數字幾乎肯定被低估，因為與高溫相關死亡，往往被歸咎於其他工作場所事故或潛在健康問題。

根據OSHA數據，與高溫相關的三種最致命工作是建築、農業和園林綠化；這些工作有50%至70%的熱死亡發生在工人開始工作最初幾天內。據勞工統計局數據，1992年到2017年間，有逾7萬名工人因熱負荷(heat stress)而嚴重受傷。

聯合農場工人組織(United Farm Workers)策略活動總監史特拉特(Elizabeth Strater)表示，中暑會導致工人做出不安全的決定；「因為反應變慢，人會做出與原本思考不同的選擇，很多人會變得煩躁，不聽他人建議；卻沒有意識到這些工作條件既不尋常又危險。」

專家表示，地球平均溫度已比人類文明史上的任何時期都要高；7月4日是地球有紀錄以來最熱的一天。未來，因工作高溫而生的危險，只會變本加厲。

拜登總統2021年命令OSHA開始起草高溫標準，並要求勞動監察員優先考慮與高溫相關的執法行動。但發布國家標準過程須時數年，且易受政治逆風影響。

目前對所有戶外勞動者制定高溫標準的州包括加州、馬里蘭、內華達、俄勒岡和華盛頓州。科羅拉多州的標準僅適用於農業勞工；明尼蘇達州僅針對室內工作者制定高溫標準。

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