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高溫續烤…德州、俄亥俄、亞利桑納等多地連27天飆百度

記者顏伶如、編譯莊瑞萌／綜合報導
地高溫刷新紀錄，連續27天破百度。圖為德州居民用毛巾掩住口鼻，希望擋住酷暑。(路透)
地高溫刷新紀錄，連續27天破百度。圖為德州居民用毛巾掩住口鼻，希望擋住酷暑。(路透)

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)證實，上個月是有紀錄以來最熱的6月，全球海洋溫度也連續第三個月創下新高溫紀錄；不僅如此，從德州、佛羅里達州到加州南部的美國南部地區，至少華氏100度的高溫將延續到下周。

NOAA指出，6月的華氏61.79度已超過20世紀平均值1.89度(攝氏1.05度)；包括美國太空總署(NASA)與「柏克萊地球」(Berkeley Earth)等單位稍早便指出，今年6月是溫度最高的6月，而NOAA紀錄的資料更長達174年。

東南區域氣候中心(Southeast Regional Climate Center，SERCC)指出，截至12日為止，德州艾爾帕索(El Paso)已經連續27天溫度在華氏100度以上，打破1980年以來華氏百度高溫連續21天的紀錄。

華盛頓郵報14日報導，範圍橫跨東西兩岸的「熱蓋現象」(heat domes)是導致這波高溫的主因，拉斯維加斯、加州死亡谷(Death Valley)高溫都刷新紀錄，極度高溫連續數日不退的狀況則特別引人注意。

有線電視新聞網(CNN)報導，具有危險的極度高溫在周末期間將更加惡化，美國西部地區的「熱蓋現象」威力將會增強；超過9000萬民眾居住地點已經發布高溫警報(heat alerts)。

東南區域氣候中心統計顯示，俄亥俄州楊斯城(Youngstown)、亞利桑納州土桑(Tucson)以及鳳凰城(Phoenix)同樣都是華氏100度以上氣溫連續出現27天，亞利桑納州卡薩格蘭德(Casa Grande)更是連續28天氣溫至少華氏100度。

新墨西哥州洛斯威爾(Roswell)、德州米德蘭(Midland)都出現高溫持續天數打破紀錄的現象；截至目前為止，2023年當中破紀錄高溫連續天數中位數為14天，追平美國近90年來的最高紀錄。

拉斯維加斯由於高溫強烈，氣象專家呼籲民眾上午9時至晚間6時之間最好避免在戶外停留，16日溫度估計將有破紀錄的華氏117度，入夜之後最低溫度估計也將在華氏90度左右。

CNN報導，國家氣象局指出，堪稱全球最高溫地點的加州死亡谷，16日可能出現華氏130度的高溫新紀錄；根據統計，地球上最高溫紀錄為華氏134度。

高溫 加州 德州

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