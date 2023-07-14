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眾院通過國防授權法案修正案 未砍援烏經費、刪多元預算

記者顏伶如／綜合報導
共和黨提出的「國防授權法案」(National Defense Authorization Act，NDAA)修正案13日在眾院表決通過。（本報資料照片）
共和黨提出的「國防授權法案」(National Defense Authorization Act，NDAA)修正案13日在眾院表決通過。（本報資料照片）

眾院13日在一連串修正案表決裡，通過限制墮胎取得、限制跨性別醫療照護等措施，這個最新發展讓數十年來建立於兩黨默契基礎的年度國防法案出現變數。

共和黨提出的「國防授權法案」(National Defense Authorization Act，NDAA)修正案在眾院表決通過，內容包括限制現役軍人的墮胎取得、禁止為美軍提供跨性別醫療照護、取消多元倡議預算經費。

不過，共和黨保守派陣線提出刪減3億元烏克蘭援助、禁止對烏克蘭提供更多安全援助等項目，最後則沒能通過。

民主黨居多數的參院以及共和黨居多數的眾院，目前都在嘗試讓各自版本的「國防授權法案」得以過關。「國防授權法案」內容授權高達8860億元的國家安全預算，項目包括為美軍調薪5.2%，創下20多年來最大幅度美軍加薪。

為了讓眾院版本的「國防授權法案」進入全院表決，共和籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)必須說服極右派陣線眾院自由黨團(House Freedom Caucus)支持，才能在程序表決裡跨越門檻障礙。麥卡錫與眾院自由黨團的交換條件是，極右派力推的修正案也能在13日晚間進入表決。

眾院自由黨團要角、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)說，推動修正案的目的是為了解除民主黨的軍隊政治化手段。

羅伊說，在故鄉與選民接觸時，民眾反應是不要虛弱的軍隊，不要搞覺醒運動(woke)的軍隊，「人民不想幫軍人付錢去做變性手術，美國人民想要擁有的是能夠提供安全保障，也能贏得戰爭的軍隊。」

不過，爭議議題透過修正案投票的作法，引起民主黨強烈反彈。民主黨指控共和黨把文化戰爭灌注到「國防授權法案」，讓傳統以來獲得兩黨支持的法案面臨威脅。

眾院 民主黨 共和黨

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