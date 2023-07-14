北約峰會落幕 拜登：普亭已輸掉戰爭

拜登總統13日在芬蘭與北歐五國領袖舉行峰會，討論俄烏戰爭。（美聯社）

拜登 總統13日在芬蘭首都赫爾辛基與北歐五國領袖舉行峰會後，為這次歐洲之行畫上句號，峰會主要討論北歐國家與美國在安全、環境和技術問題上的合作，但更重要的是談到俄烏戰爭。

另方面，政治新聞媒體Politico報導，拜登下令3000名預備役軍人為部署到歐洲做好準備；但目前尚不清楚這些部隊是否真的會部署，但凸顯出美國面臨必須在歐洲駐軍的壓力。

拜登在與芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinistö)的聯合記者會上，多次指俄羅斯總統「普亭 不可能贏得戰爭，他已經輸掉烏克蘭 戰爭」，又指莫斯科當局資源短缺且陷入經濟困境。

他指出，北約聯盟的力量及烏克蘭的扺抗，使他相信俄羅斯無法獲勝。他說「普亭已輸掉了這場戰爭。他有一個真正的問題，就是如何撤離(烏克蘭)？」

拜登又說，至於俄烏戰爭「最終達成什麼協議，將取決於普亭以及他決定做什麼。 但他不可能贏得烏克蘭戰爭。他已經輸掉了那場戰爭。」

稱習近平警告俄勿用核武

拜登預測戰爭不會持續多年，因為俄羅斯在資源和能力方面，無法永遠維持戰爭，而且不符合俄羅斯的利益。他期望烏克蘭透過反攻取得重大進展，並最終通過談判達成解決方案。

拜登總統(左三)13日在芬蘭與北歐五國領袖舉行峰會，與瑞典(左起)、丹麥、芬蘭、冰島等國領袖會談。（歐新社）

在記者會上，當問及瓦格納集團叛亂之後，普亭會否採取更嚴厲的軍事行動，例如使用核武？拜登說，不僅西方國家，中國及世界其他國家也表明不要走到那個地步。

他說，中國國家主席習近平已警告普亭，不要在俄烏戰爭中使用核武。

要瓦格納首領小心「毒從口入」

拜登在記者會還特別拿「逼宮未遂」的瓦格納集團領袖普里格津開玩笑，要提防普亭下毒企圖；「如果我是他，我會小心我吃的東西」。拜登又說，他不知道普里格津身在何處，也不知道他現在與普亭的關係。

拜登回顧這次訪問，與五年前時任總統的川普訪問赫爾辛基的基調截然不同。當時川普與普亭舉行一對一的會談，並在克里姆林宮是否干預2016年大選問題上，站在俄羅斯一邊，引起美國情報部門及各盟國擔憂。

此次拜登主要強調北約聯盟的團結，一起努力建設一個更強大、更安全、更有保障的世界。