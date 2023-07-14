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白宮古柯鹼哪來？特勤局報告：查不到

記者張聲肇／綜合報導
出現在白宮西廂的那袋古柯鹼，調查人員驗無指紋和DNA。(路透)
出現在白宮西廂的那袋古柯鹼，調查人員驗無指紋和DNA。(路透)

特勤人員2日在白宮西廂門廊發現一小袋古柯鹼，上面既沒指紋也沒DNA，經多日追查，調查人員還是無從判斷究竟是誰把毒品帶進白宮；美聯社13日引述特勤局(Secret Service)調查報告摘要說，由於缺乏具體證據，調查人員「無法從當天進出毒品發現地點的數百人當中，找出任何可疑人物」。

美聯社引述知情人士說，最可能的情況是，國定假日周末進出白宮西廂那麼多人其中一人，把毒品留在那裡。

白宮公共區域出現「白粉」，批評聲浪紛至沓來；在野的共和黨當然不會放過，13日要求政府說明調查結果；白宮發言人尚皮耶說，拜登總統認為，特勤人員一定要「徹查到底」毒品是如何流入白宮，這點「極關重要」。

本案調查是由負責白宮安全的特勤局主導。

剛發現白色粉末時，白宮短暫撤離人員，以策安全；經消防隊現場檢測，確定不是生化武器，而是古柯鹼，無安全之虞。之後，這袋粉末又被送到國土安全部的國家生化防衛分析與對策中心，進一步檢測有無生化威脅，結果再次確認不是生化武器。

隨後整袋古柯鹼又送到聯邦調查局的犯罪證據實驗室，進一步採集指紋或DNA等證據，結果什麼生物殘留都找不到。

特勤組也清查當天進出人員名單，因為進出白宮的人都要出示身分證件，並通過安檢。白宮人員都有指紋紀錄可比對，但團進團出的遊客不必留下指紋。

特勤人員說，當天的監視錄影畫面看不出任何人有嫌疑，也看不出可供進一步調查的具體證據。

發現毒品的白宮西廂，並非一般遊客隨白宮導遊的參觀路線，只開放給白宮工作人員邀請的家人親友在周末及平日下班時間，進入參觀；發現「白粉」那個禮拜天，以及前兩天都有參觀團體進出。

國家安全顧問蘇利文上周表示，白宮戰情室正在整修，發現白粉那天並未開放；員工進入之前，會先把手機留在外面。

白宮 毒品 檢測

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