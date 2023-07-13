科州菲裔軍人女娃 獲選「嘉寶嬰兒」

最新選出的「嘉寶嬰兒」(Gerber Baby)、科羅拉多州菲律賓裔軍人的十個月大小女嬰麥迪·門多薩(左)與現任牙醫的媽媽Crystal(右)小時候長得一模一樣。(取自嘉寶網站)

嬰兒食品業者嘉寶(Gerber)2010年以來每年甄選「嘉寶嬰兒」(Gerber Baby)，最新年度寶寶是菲律賓裔軍人世家的小女嬰麥迪·門多薩(Maddie Mendoza)。

小麥迪目前十個月大，她的父母親是高中戀人，都是第一代菲律賓裔美國人，祖父母在菲律賓出生成長；小寶寶的父親在美軍服役16年，母親是牙醫。一家人現居科羅拉多州 。

小麥迪是笑口常開的寶寶，她母親形容她非常愛冒險，出生時呼吸困難，需要補充氧氣，幾個晚上過後，她顯然覺得自己已有足夠氧氣，於是拔掉管子，呼吸正常；小女嬰的父親說，小麥迪知道自己什麼時候準備好回家，這與她愛冒險、獨立的個性相符。

小麥迪父母親的爸爸都是海軍退伍軍人，他們認為，麥迪代表軍人兒童，意義非凡。

小麥迪除了榮獲「2023年嘉寶嬰兒」頭銜，也贏得「成長首席長」(Chief Growing Officer)稱號以及一整年的嘉寶服裝系列的新裝、嘉寶產品供應、2萬5000元獎金；此外，嘉寶公司也捐款2萬5000元給美國畸形兒基金會(March of Dimes)、5000元給支持軍人家庭的機構Operation Homefront。

小麥迪跟她媽媽小時候長得簡直一模一樣，外婆看兩人照片以為是同一人。

小麥迪的媽媽形容，贏得嘉寶嬰兒比賽就像為寶寶中了樂透。

嘉寶公司的第一個「嘉寶嬰兒」是在1928年誕生，是當時五個月大小女嬰安．透納．庫克 (Ann Turner Cook)的臉部炭筆素描，庫克後來成為老師和小說家，去年以95歲高齡去世。

2010年開始，嘉寶每年舉辦嘉寶嬰兒攝影大賽並選出優勝者。2018年盧卡斯·沃倫(Lucas Warren)入選，是第一位患有唐氏綜合症的嘉寶嬰兒，去年肢體殘缺的伊莎·斯利甚(Isa Slish)被選為第一位嘉寶代言嬰兒。