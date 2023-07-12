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參謀首長聯席會議主席被提名人布朗：美軍應速建立「聯合部隊」

記者張文馨／華盛頓報導
參謀首長聯席會議主席被提名人布朗11日在聯邦參院的任命聽證會表示，美軍必須加快行動腳步，建立聯合部隊應對未來挑戰。(美聯社)
參謀首長聯席會議主席被提名人布朗11日在聯邦參院的任命聽證會表示，美軍必須加快行動腳步，建立聯合部隊應對未來挑戰。(美聯社)

參謀首長聯席會議主席被提名人布朗(Charles Brown)11日在聯邦參院軍事委員會的任命聽證會表示，他過去在歐洲、非洲和印太司令部等任職，聚焦在應對中國、俄羅斯、北韓、伊朗和極端暴力分子所構成的國安挑戰，美軍必須加快行動腳步，建立聯合部隊應對未來挑戰。

布朗表示，美軍必須加速以領先於日益增長的威脅，落實國防戰略並準備一支能贏得下一場戰爭的聯合部隊。

布朗的談話呼應拜登總統提名他時的說法，拜登表示，要確保美國安全，必須維持一支足夠威懾且能打敗任何可能威脅的可恃戰力，要管理好與中國的競爭，並應對歐洲再次面臨的侵略。

被問到俄烏戰爭，布朗表示，俄國人已經學到，若不注重後勤補給很難獲勝也很難前進，所有行動的時間都比原本計畫的要更長；此外，烏克蘭人所展現的戰鬥意志和決心，產生巨大的效益。

美國動用軍備庫存支援烏克蘭作戰，布朗說，必須在未來幾年內的預算中強化採購，補足這項支出。

布朗答覆聯邦參院軍事委員會首席議員維克(Roger Wicker)時稱，美國動用總統提撥授權(PDA)軍援台灣並強化軍事訓練，可以協助台灣獲得部分不對稱戰力，用以捍衛他們的國家。

布朗將接替10月要退役的現任主席密利(Mark Milley)，華盛頓郵報分析，布朗上任後所面臨的最大考驗，可能是如何適應美國國內有害的政治環境，美國民眾近幾年對美軍的信心大幅下滑，過去備受人民敬重的美軍正面臨棘手的環境。

議員們的詢問多聚焦在國內和美軍當前面臨的問題，尤其是軍隊募兵，較少直擊美國如何應對中俄構成的挑戰。

布朗表示，他希望確保年輕人在軍隊中能獲得機會與成就，鼓勵並支持年輕人從軍。

此外，共和黨籍參議員圖伯維爾(Tommy Tuberville)因反對國防部給予墮胎假和旅費補助，正杯葛250名以上資深將領的人事任命，包含正面臨人事交接的陸戰隊司令，前司令柏格(David Berger)10日離任，因參院拒絕行使同意權，助理司令史密斯(Eric Smith)只能代理司令，創下陸戰隊百年來沒有司令的的紀錄。

布朗說，這影響的不只是資深和高階軍官，還會連帶影響低層級軍職人員，會讓他們感覺從軍的晉升沒有保障，最終美軍可能會面臨人才流失的問題。

有線電視新聞網(CNN)引述參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)說法報導，盡管他認為國防部的墮胎政策有問題，但他高度憂慮圖伯維爾杯葛人事的做法，這種做法只會讓美軍離人民期待愈來愈遙遠；不過圖伯維爾仍拒絕妥協。

參院 拜登 國防部

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