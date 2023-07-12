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北京施壓？國務院對台旅遊警示 刪2處「國家」字眼

記者張文馨／華盛頓報導
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」(country)字眼。(取材自國務院／張文馨製圖)
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」(country)字眼。(取材自國務院／張文馨製圖)

國務院領務局11日「定期檢視並微幅修正」，發布最新版對台灣的旅遊警示，台灣依然保持在去年10月更新後、最安全的第一級；比較前後版本差異，主要的建議內容和參考資訊連結沒有更動，國務院刪除兩處提到「國家」(country)的字眼，引發政治聯想。

國務院去年10月24日將台灣的旅遊警示風險由原先的第三級調降為第一級，與日韓澳等國相同，為最安全的等級，台灣的中央流行疫情指揮中心當時還宣傳這項訊息。

國務院11日更新網頁，稱「微幅修正」，但並沒有調整台灣的警示層級。

比較兩個版本的差異，發現在去年的版本中，建議欲前往台灣的旅客，可上「國家訊息網頁」(country information page)查詢更多資訊；也可以查看台灣的「國家安全報告」(Country Security Report for Taiwan)。

最新版本移除了「國家」字眼，改為建議旅客查詢「台灣國際旅遊訊息」，以及檢視「台灣安全報告」。

所謂「國家訊息網頁」，指的是國務院官網用來區分不同區域國家的簡介、雙邊關係及最新狀況等，台灣列在東亞局底下。

國家字眼遭移除引發敏感的政治聯想，記者詢問國務院這是否為北京施壓的結果，一名國務院發言人以背景說明方式，對本報記者表示：「國務院依據現有的安全訊息和狀態發展，全面考量，定期更新旅遊警示。」

國務院去年5月兩度更新網站上的美台關係現況描述事實清單(Fact Sheet)，重申「美國不支持台灣獨立」，並表示美國對台政策維持數十年、跨越多個政府均保持一致，美國有長期的「一個中國」政策；國務院發言人當時對本報系記者表示，國務院的更新是為反映國務卿布林肯(Antony Blinken)5月26日的中國政策演說；這項更新絕對無涉於北京持續表達不滿。

國務院 北京 疫情

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