大法官道德失範？大學募款 安排與「金主」見面
美聯社取得數萬頁電郵等文件揭發公立大學普遍視最高法院大法官造訪校園為籌款良機，許多學校定期邀請大法官與有影響力的大學金主會面，其中有些金主的本業在法庭上有利益衝突。
文件還顯示，大法官們不論其黨派傾向為何，會利用自身職位威望進行黨派活動，參與著名政客演講活動擔任要角，或透過訪問大學來提升個人利益，例如為自己打書。
下級法院聯邦法官的這類行為可能會被禁止，他們通常被禁止參與籌款或政治活動和「利用司法職位威望」來促進法官自身私人利益；但最高法院對於禁止大法官參與籌款活動定義相對狹窄，只禁止參與籌款超過成本的活動，或者禁止參與直接要求賓客捐款的活動，並沒有考慮到參與活動的人事後會被要求捐款的情況 。
美聯社表示，近年來最高法院誠信受到質疑，此時此刻相關文件揭露，令人擔憂。憲法設計最高法院的目的，是解決美國人民生活基本界限設定的爭端，但包括去年推翻羅訴韋德案的裁決在內，法院裁決呈兩極分化，人們開始擔心大法官道德流失。
維吉尼亞大學法學教授、道德專家弗羅斯特(Amanda Frost)表示，「大法官應意識到，人們接觸他們的機會已被當成商品銷售。我不認為他們天真，但他們確實一直將自己置於如此境地；人們會大刺刺地聲稱：『我可以提供接觸大法官的機會』或『我會運用我的特殊關係或接觸權限來募款』。這是問題所在。」
最高法院回應聲明表示，「最高法院通常要求活動組織者確認法官發言場合不是籌款活動，並要求提供籌款活動定義，以免誤解。 」「在法院進一步調查確認是籌款活動後，大法官會拒絕出席。」
2022年的調查顯示，人民對最高法院的信任度降至50年來最低點，只有18%的人表示非常有信心。
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