大法官道德失範？大學募款 安排與「金主」見面

一些公立大學視最高法院大法官造訪校園為籌款良機，許多學校定期邀請大法官與有影響力的大學金主會面。圖為大法官湯瑪斯2017年9月德州邁克勒南社區大學演講。(美聯社)

美聯社取得數萬頁電郵等文件揭發公立大學普遍視最高法院大法官 造訪校園為籌款良機，許多學校定期邀請大法官與有影響力的大學金主會面，其中有些金主的本業在法庭上有利益衝突。

文件還顯示，大法官們不論其黨派傾向為何，會利用自身職位威望進行黨派活動，參與著名政客演講活動擔任要角，或透過訪問大學來提升個人利益，例如為自己打書。

下級法院聯邦法官的這類行為可能會被禁止，他們通常被禁止參與籌款或政治活動和「利用司法職位威望」來促進法官自身私人利益；但最高法院對於禁止大法官參與籌款活動定義相對狹窄，只禁止參與籌款超過成本的活動，或者禁止參與直接要求賓客捐款的活動，並沒有考慮到參與活動的人事後會被要求捐款的情況 。

美聯社表示，近年來最高法院誠信受到質疑，此時此刻相關文件揭露，令人擔憂。憲法設計最高法院的目的，是解決美國人民生活基本界限設定的爭端，但包括去年推翻羅訴韋德案的裁決在內，法院裁決呈兩極分化，人們開始擔心大法官道德流失。

維吉尼亞 大學法學教授、道德專家弗羅斯特(Amanda Frost)表示，「大法官應意識到，人們接觸他們的機會已被當成商品銷售。我不認為他們天真，但他們確實一直將自己置於如此境地；人們會大刺刺地聲稱：『我可以提供接觸大法官的機會』或『我會運用我的特殊關係或接觸權限來募款』。這是問題所在。」

最高法院回應聲明表示，「最高法院通常要求活動組織者確認法官發言場合不是籌款活動，並要求提供籌款活動定義，以免誤解。 」「在法院進一步調查確認是籌款活動後，大法官會拒絕出席。」

2022年的調查顯示，人民對最高法院的信任度降至50年來最低點，只有18%的人表示非常有信心。