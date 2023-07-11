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紐時：土耳其讓步 同意瑞典入北約 拜登外交勝利

記者顏伶如／綜合報導

北大西洋公約組織(NATO)年度元首峰會登場前夕，土耳其10日宣布同意讓瑞典加入北約。紐約時報分析，俄烏戰爭恐怕還會拉長，這項新發展有助於北約展現團結形象，土耳其讓步更是拜登總統的外交勝利。

瑞典入會有望，對於2021年起擔任北約秘書長的史托騰柏格(Jens Stoltenberg)來說，同樣是一大勝利。為了促成瑞典加入，北約會員國對土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)頻頻施壓，拜登9日前往歐洲的旅行途中，還特別打電話給厄多安。

拜登10日發表聲明，對於土耳其同意瑞典加入北約，表示欣慰，並指出已準備好要跟厄多安與土耳其針對歐洲–大西洋地區共同加強防禦與嚇阻。

紐時分析，拜登聲明被外界解讀為美國將出售F-16戰機與其他軍事裝備給土耳其。

土耳其在北約峰會舉行之前同意瑞典加入北約，將讓拜登參加峰會時壓力減輕不少。紐時指出，如今拜登還可以在峰會上說，現在出現的發展是俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)最不想看到的：北約不但擴張，而且變得更有針對性，連芬蘭都已加入北約。

國際觀察家說，厄多安態度轉變雖與改變心意有某些關係，但絕大部分原因則是他在政治上玩弄邊緣政策，已經得到了想要的結果，倘若想要得寸進尺，恐怕無法取得更多，還會破壞自己在北約盟國之間的地位。

10日晚間從倫敦飛抵立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)的拜登，接下來在北約峰會期間必須針對如何與烏克蘭維繫未來關係，設法在盟國間取得共識。

紐時分析，拜登對於北約團結一致經常讚譽有加，但隨著俄烏戰爭愈拖愈長，北約團結能否維持已經出現變數，如今北約會員國必須商量如何回應要求加入北約的烏克蘭，更加凸顯北約的困難處境。

拜登9日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，並不認為烏克蘭已做好準備可以成為北約會員國。他坦承，若現在就讓烏克蘭加入，在北約承諾集體防衛的精神架構下，「等於我們正在跟俄羅斯交戰」。拜登立場獲得德國認同，但出身前蘇聯的其他北約會員則有不同意見。

北約 拜登 土耳其

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