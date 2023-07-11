北約峰會前 拜登訪英查理國王、英相 聚焦俄烏戰

在前往立陶宛參加北約峰會之前，美國總統拜登（左）先赴英國訪問，並拜會英國國王查理三世（右）。(Getty Images)

拜登 總統前往立陶宛出席北大西洋公約組織(NATO)領袖高峰會議之前，10日先在倫敦會晤英國首相蘇納克(Rishi Sunak)，並前往溫莎城堡拜會英國國王查理三世 (King Charles III)；由於英國是美國主要軍事盟友之一，在俄烏戰爭裡為烏克蘭 提供軍事援助，因此烏克蘭戰爭是拜登與蘇納克談話重點，也是拜登為期四天訪歐之行的主要議題。

不過，蘇納克已經表明，英國將不會像美國一樣提供集束彈(cluster munitions)給烏克蘭。集束彈的使用向來備受爭議，彈藥筒內的小炸彈可以在廣大範圍帶來殺傷力。

華爾街日報報導，拜登與蘇納克見面時討論了烏克蘭如何對占領部分烏克蘭國土的俄軍展開回擊。蘇納克發言人對媒體說，拜登與蘇納克談話時提及國際夥伴承諾為烏克蘭提供長期防禦的重要性，要讓烏克蘭擁有足夠支援以便贏得戰爭，締造恆久的和平。

發言人說，拜登與蘇納克也討論了要確保讓瑞典盡快加入北約。

英美兩國官員說，這是過去六個月以來拜登與蘇納克第六度會面，這次兩人還討論到擴大經濟合作。上個月，拜登與蘇納克簽署「大西洋宣言」（Atlantic Declaration），在能源、供應鏈等領域加強合作。英國首相府發言人表示，蘇納克和拜登也達成共識，英美雙方將在10月首度舉行高階會談。

拜登總統(右)10日與英國首相蘇納克(左)會談，這是兩國元首在半年內第六度見面，但蘇納克表示英國不會提供烏克蘭集束砲彈。（美聯社）

由於英國政局動盪，自從拜登上台以來，蘇納克是與拜登對口的第三位英國首相。華爾街日報分析，過去幾年美英關係偶爾陷入緊張，特別在英國脫歐、「耶穌受難日協議」(Good Friday Agreement)等問題方面。

拜登與查理三世相識多年，這次是查理三世登基之後兩人首次會面。查理三世登基大典是由第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)代表拜登參加。

拜登10日晚間離開英國轉赴立陶宛，出席北約年度峰會，12日將前往芬蘭訪問。