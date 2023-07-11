土耳其「急轉彎」同意瑞典入北約 條件是重啟入歐盟談判

在土耳其點頭後，瑞典可望很快加入北約。圖為瑞典總理克里斯特森（右）與土耳其總統厄多安 （左）握手，北約秘書長史托騰柏格（中）對此表示歡迎。(Getty Images)

「瑞典 加入北約 」已掃除主要障礙，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）10日在立陶宛與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）和土耳其 總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）開會後，透過推特宣布，土耳其同意瑞典加入北約。

這項進展被解讀為，北約在11日的領導人峰會開始前，再次面對俄羅斯展現團結意志。

土耳其公開表示，若歐盟同意重啟自2016年停滯至今的土耳其加入歐盟（EU）談判，並加速土耳其加入歐盟的程序，土耳其就會同意瑞典加入北約。

根據北約發布的7點聲明，先提到瑞典根據去年的三方備忘錄，針對反恐與解除武器禁運採取作為，瑞典與土耳其達成共同反恐為長期努力，與強化經濟合作的共識；瑞典承諾支持土耳其加入歐盟；北約也會任命反恐特別協調官。

紐約時報報導，瑞典修改憲法、通過新的反恐立法，並同意引渡部分在土國犯罪的土耳其人，但瑞典法院以捍衛言論自由為由，拒絕更多的引渡要求；厄多安則說，瑞典應該做得更多。

在峰會前取得瑞典入會共識，史托騰柏格表示，這對瑞典有好處，對土耳其也有好處，身為北約盟友，土耳其將從一個更強大的北約中獲益。

剛抵達立陶宛，準備參加在立國首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會的美國總統拜登透過聲明表示，歡迎土耳其、瑞典和北約發布的聲明，隨時準備好與土耳其合作，強化歐洲－大西洋地區的防衛與威懾。

拜登表示，歡迎瑞典成為第32個北約盟國，並感謝史托騰柏格的堅定領導。

在俄烏戰爭爆發後，瑞典與芬蘭揚棄中立政策，申請加入北約。

土耳其以兩國反對土耳其打擊庫德工人黨（PKK）等組織為由，拒絕瑞典和芬蘭入會；要求瑞典就打擊PKK、反恐合作，以及恢復軍武出口至土耳其等議題拿出具體作為。

匈牙利則是不滿芬蘭和瑞典批評匈國法治，路透4月報導，匈牙利並未提出具體條件來交換入盟，更像是跟著土耳其走；在土耳其點頭之前，匈牙利原定上月底表決瑞典入會案，結果被延後到秋天開會時討論。

北約雖採門戶開放政策，但入會需要全體盟國批准；土耳其議會3月批准芬蘭入會，4月芬蘭就加入北約；如今厄多安與克里斯特森達成共識，並承諾把瑞典入會案盡快交付議會表決。

紐時報導，北約峰會前取得突破，意味著瑞典入會可能很快成真；土耳其國會正開議，議期至27日結束；根據芬蘭入會經驗，從土耳其國會批准到芬蘭正式加入北約，只需要2周，就看土耳其和匈牙利國會何時批准。

此外，烏克蘭也在爭取加入北約，但美國在內的部分盟國持保守態度，拜登明確表示，要等戰事告終再討論。意味如果烏克蘭此時加入北約，北約馬上會捲入戰事。