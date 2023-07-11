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流產兵變後 克宮：普亭曾見普里格津 他承諾效忠

編譯陳韻涵／綜合10日電
克里姆林宮證實，普亭總統已與瓦格納集團領袖普里格津會面，顯示傭兵組織對俄國軍力仍有影響力。（美聯社）
克里姆林宮證實，普亭總統已與瓦格納集團領袖普里格津會面，顯示傭兵組織對俄國軍力仍有影響力。（美聯社）

克里姆林宮10日證實，傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)上月底發動逼宮事件後，俄國總統普亭與瓦格納首領普里格津(Yevgeny Prigozhin)曾會面討論烏克蘭戰事，普里格津也承諾效忠俄國政府；華爾街日報(WSJ)分析，此舉凸顯傭兵組織對俄國國安和政治的重要性仍不可忽視。

另外，俄國國防部10日公布影片，顯示參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)聽取簡報，這是他在兵變事件後首次露面，顯然保住官位。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)10日說，瓦格納集團6月24日發動兵變失敗後，普亭與普里格津會面討論失敗的兵變，以及烏克蘭戰事。培斯科夫表示，瓦格納集團的多名指揮官對俄國效忠，「他們是普亭的堅定支持者」，且「準備持續為母國戰鬥」。 

WSJ分析，克宮10日的宣布改變普亭最初公開譴責普里格津的態度，在俄國菁英統治對烏克蘭戰鬥節節敗退之際，顯示俄國內部政治操縱進入新階段。

普里格津和他創立的瓦格納集團是俄國侵烏不可或缺的利刃，如今年初占領烏東城鎮巴赫姆特(Bakhmut)，那是俄國歷經長久血腥交戰後難得的捷報。

烏克蘭高官甚至曾表示，瓦格納戰士比俄國常規軍隊還有紀律。

普里格津對俄國指揮官及其戰時行為的批評愈來愈激烈，遂於上月底揮兵逼近莫斯科，形成普亭執政23年來最大危機。

曾任普亭文膽的政治分析師加利亞莫夫(Abbas Gallyamov)說：「普亭真的需要瓦格納，因為他的命運在戰場上決定，而前線問題嚴重。」

加利亞莫夫形容，普里格津及其集團與俄國政權宛如生命共同體，「如果普亭倒台，他很可能也無法生存」。

另據俄國國防部10日公布的影片顯示，俄國武裝部隊參謀總長格拉西莫夫9日聽取關於烏克蘭飛彈襲擊的報告，這是他在瓦格納集團兵變失敗後首度公開露面；路透報導，格拉西莫夫此次露面顯示他保住了官位。

影片顯示，格拉西莫夫坐在軍事指揮室的白色皮椅上，與俄國軍情局局長等高級將領交談並下達命令。

67歲的格拉西莫夫是俄國軍方第三號人物，僅次於普亭和國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)，據信格拉西莫夫也是俄國三個核按鈕手提箱的持有者之一。

兵變失敗後，瓦格納集團領袖普里格津悄悄從白俄羅斯回到俄國，並已經和普亭總統會面。...
兵變失敗後，瓦格納集團領袖普里格津悄悄從白俄羅斯回到俄國，並已經和普亭總統會面。（美聯社）

俄國 普亭 瓦格納

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