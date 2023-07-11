北約秘書長籲中國：可促俄停戰

北約 秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在「外交事務」期刊撰文指出，中國正從「莫斯科當局的軍事失敗」及國際社會對俄烏戰爭的回應汲取教訓。他也表示，北約並不把中國視為敵手，但樂見北京 勸服莫斯科結束在東歐的衝突。

美國「新聞周刊」（Newsweek）報導，「外交事務」（Foreign Affairs）期刊刊出史托騰柏格的文章。他在文中指出，北京當局正在「關注俄羅斯為侵略烏克蘭而付出的代價或獲得的回報」。

「新聞周刊」指出，史托騰柏格此言明顯是指中國矢言收復台灣一事。

史托騰柏格也寫道：「中國政府對國外採取與日俱增的脅迫行為，以及對國內施行的壓迫政策，都對北大西洋公約組織（NATO）的安全、價值及利益構成挑戰。」

史托騰柏格還說：「北京當局威脅其鄰國，並且霸凌其他國家。」

史托騰柏格表示，北約並不把中國視為敵手，但鼓勵北京可以勸服莫斯科結束東歐的衝突，而非一再加強與俄國 的經濟、外交和軍事關係。

新聞周刊報導，在俄國入侵烏克蘭之前，北京才說過和莫斯科的夥伴關係不會封頂；但北京曾謹慎的要求俄國不要使用核武。