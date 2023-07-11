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東北部「千年一遇」暴雨 紐約、佛蒙特至少1死

編譯俞仲慈／綜合10日電
紐約州9日遭遇「千年一遇」的暴雨，山洪傾洩而下，哈德遜河谷的高地瀑布市在山洪退去後，滿目瘡痍。(Getty Images)
紐約州9日遭遇「千年一遇」的暴雨，山洪傾洩而下，哈德遜河谷的高地瀑布市在山洪退去後，滿目瘡痍。(Getty Images)

位於東北部的佛蒙特州紐約州連日來遭到暴雨襲擊，導致道路被沖毀，部分航班取消，交通大亂，已知有一人死亡，紐約州長甚至形容這場暴雨是「千年一遇」的豪雨，派遣人員投入救援行動。

根據報導，北卡羅來納州、密西根州和康乃狄克州的大批救難人員10日趕抵佛蒙特州，投入救災行動，佛蒙特州長史考特(Phil Scott)在記者會表示：「自2011年8月颶風艾琳(Irene)以來，我們還沒有見過如此驚人的雨量。」

豪雨鋒面9日襲擊紐約州和康乃狄克州，隨後逼近新英格蘭地區，根據國家氣象局(National Weather Service)伯靈頓(Burlington)支局預估，佛蒙特州部分地區最大降雨量超過7吋。

紐約州9日遭遇「千年一遇」的暴雨，山洪傾洩而下，哈德遜河谷的康瓦市在山洪退去後，...
紐約州9日遭遇「千年一遇」的暴雨，山洪傾洩而下，哈德遜河谷的康瓦市在山洪退去後，一片狼藉。(Getty Images)

定居在重災區倫敦戴瑞鎮(Londonderry)的佛蒙特州眾議員帕賈拉(Kelly Pajala)回憶住家前的西河(West River)水位暴漲，和其他幾位居民緊急撤離，仍心有餘悸表示：「這條河就在我們家門口，我們帶了衣物和寵物離開，開車前往地勢較高的地方避難。」

另外警方證實，重災區紐約州哈德遜谷(Hudson Valley)蒙哥馬利堡(Fort Montgomery)，一名43歲婦女因為避難不及身亡；橘郡(Orange County)行政首長諾豪斯(Steven Neuhaus)表示：「死者原本企圖帶著寵物狗涉水避難，卻不幸遭到海嘯般的洪水淹沒。」

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)坦言暴雨帶來歷史性的降雨量，導致「汽車在街道漂流」，並強調：「在社區降雨量達到9吋，專家稱之為千年一遇的豪雨。」根據預估經濟損失高達數千萬元。

紐約州9日遭遇「千年一遇」的暴雨，山洪傾洩而下，哈德遜河谷的高地瀑布市停車場上的...
紐約州9日遭遇「千年一遇」的暴雨，山洪傾洩而下，哈德遜河谷的高地瀑布市停車場上的汽車被洪水堆疊在一起。(Getty Images)

就連緊鄰哈德遜河的西點軍校(U.S. Military Academy at West Point)也降下超過8吋雨量，校區柔腸寸斷，校長吉蘭德(Steven Gilland)中將表示，雖然沒有波及人員傷亡，但財物損失需要進一步評估。

根據Flightaware網站報導，過去24小時內，包括紐約甘迺迪(JFK)機場、拉瓜地亞(LaGuardia)機場和紐瓦克(Newark)機場已取消數百個航班，波士頓羅根(Logan)國際機場也取消200多個航班，同時美國鐵路(Amtrak)也暫停紐約州府奧伯尼(Albany)和紐約之間的營運。

紐約州 佛蒙特州 暴雨

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