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歐洲去年熱死6.1萬人 長者、女性居多

記者張聲肇／綜合報導
歐洲籠罩在熱浪下，民眾飽受蒸烤之苦。圖為一位女性在西班牙首都馬德里街頭揮扇驅暑。(路透)
歐洲籠罩在熱浪下，民眾飽受蒸烤之苦。圖為一位女性在西班牙首都馬德里街頭揮扇驅暑。(路透)

研究報告指出，歐洲去年酷熱至少奪走6.1萬人命，老人、女性和地中海國家人數居多， 凸顯氣候暖化衝擊人體健康，政府如何預防，成為重中之重的問題。

這篇發表於10日出刊的「自然醫學」期刊(the journal Nature Medicine)的報告，根據歐洲35國官方統計，發現去年5月底到9月初，各國死亡人數，比過去30年的平均要高得多。

巴塞隆納全球健康研究所研究員巴耶斯岱(Joan Ballester)說，2022年夏天歐洲各地的溫度型態，完全看不出國界，其中歐洲西南部從西班牙、法國到義大利出現高溫紀錄的地域特別廣闊，「但仔細檢驗死亡人數，國界就顯現出來了。」

歐洲籠罩在熱浪下，民眾飽受蒸烤之苦。圖為一位女性在西班牙首都馬德里街頭揮扇驅暑。...
歐洲籠罩在熱浪下，民眾飽受蒸烤之苦。圖為一位女性在西班牙首都馬德里街頭揮扇驅暑。(美聯社)

法國記取教訓 設立熱浪監視系統

報告指出，法國每百萬人死於燠熱相關原因的有73人，西班牙237人，義大利295人。巴耶斯岱說，法國表現優於鄰國，可能因為從2003年的經驗學到了教訓。

2003年法國熱浪熱死1.5萬人，主要是都市公寓和屋裡沒冷氣的人，隨後設立了嚴密的熱浪監視系統，不斷提醒民眾避暑、多喝水、別喝酒，德國也仿效。

不是全歐洲死於燠熱的人都該怪氣候變遷，即使氣溫無異往年平均，有些人照樣會熱死；不過，去年夏季多項高溫紀錄改寫，無疑是死亡人數高於往年平均的一大原因。

報告說，去年歐洲死於燠熱相關原因的人數，比2015-2021的平均多了2.5萬，如果沒有妥善的預防措施，研究團隊預估，2023年前，每年夏天熱死人數平均將達6萬8116人，到2040年前，增為9.4萬人，到本世紀中，升到12萬人。

西班牙和德國政府最近頒布應對熱浪的措施，瑞士則有老年人打官司，引述年長女性不堪燠熱死亡的案例，逼迫政府正視這問題。

德國羅伯特科曲研究所研究員海登(Matthias an der Heiden)說，燠熱相關死亡難以精確估算的原因是，不少死者原本就有心血管疾病等宿疾，這種人即使在燠熱天死亡，也不會被列入「因熱死亡」統計。某些年齡群，熱浪期間死亡人數比平常多30%，顯示燠熱對「脆弱」族群的衝擊不可小覷。

熱浪 德國 義大利

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