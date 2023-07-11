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西南部熱浪 亞利桑納連續9天110度 恐再破最長高溫紀錄

編譯周芳苑／綜合10日電
亞利桑納州連日氣溫都超過110℉，鳳凰城郊區告示牌提醒民眾，只能在早晚較涼爽的時候健行，以免危害健康。(美聯社)
亞利桑納州連日氣溫都超過110℉，鳳凰城郊區告示牌提醒民眾，只能在早晚較涼爽的時候健行，以免危害健康。(美聯社)

美國南部及西部地區過去一周酷熱難當，由高壓「熱穹」引起的熱浪目前在西南部沙漠上空滯留，未來一周另一波熱浪恐席捲西南部，專家預估，全美5000多萬人面臨危險高溫威脅，亞利桑納州連續飆破華氏110度超高溫的天數恐將續創紀錄。

西、南部地區日前頻發「超高溫預警」(excessive heat warnings)、「高溫公告」(heat advisories)，國家氣象局(National Weather Service)表示，亞利桑納州面對歷來罕見的嚴酷熱浪。

亞利桑納州6、7月最熱，此時有熱浪並非不尋常，但鳳凰城氣象局專家洛赫羅(Gabriel Lojero)說，令人擔心的是超高溫久久不去，亞利桑納已連續九天溫度超過華氏110度，逾110度超高溫最長期紀錄是1974年的18天，如今110度以上超高溫至少還有七、八天，可能再破紀錄。

亞利桑納州馬里科帕郡公共衛生局(Maricopa County Department of Public Health)公布調查，2022年425人因高溫致死，較前一年增加25%，過半發生在7月，107人在「超高溫預警期間」死亡。

在德州休士頓的農夫市場Heights Mercantile Farmers' Market，農民和零售商為今夏剩餘時間預做準備。34歲農場主人布洛姆斯特朗(Drew Blomstrong)說，今年就好像不曾有春天。

人們日常生活也因熱浪而調整。休士頓42歲工程技師莫拉萊斯(Mark Morales)每天早晨健行從7點提早到6點，並縮短到15至20分鐘。

51歲惠特克(Joseph Whittaker)每天早上到食物發放地點飲用三壺水，他患第三期腎臟病，需要更多水，感覺快熱死了；59歲卡爾德隆(Mateo Calderón)來自墨西哥，第二年在圖森市度夏，每個月花200元將車子停放某人後院，在車上睡覺，太熱時便在地上擺沙發墊睡，可進屋洗澡、存放食物、裝水，他說喝水太重要了。

高溫 熱浪 亞利桑納州

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