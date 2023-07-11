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洛杉磯、邁阿密設「高溫危機處理官」對付抗熱不平等

記者張聲肇／綜合報導
全球都受氣候暖化影響，氣溫高漲。圖為南韓首爾居民在公共噴泉戲水消暑。(美聯社)
全球都受氣候暖化影響，氣溫高漲。圖為南韓首爾居民在公共噴泉戲水消暑。(美聯社)

芝加哥1995年7月氣溫飆上華氏106度(攝氏41度)的熱浪熱死700多人後，記取教訓，開始亡羊補牢推出新措施，希望未來能在類似災害中大幅減低損傷；但在地球暖化日益嚴重的當下，學界不認為世上有哪個城市對科學界預言的「最壞情況」已有充分準備。

洛杉磯加州大學燠熱研究中心主任范卡特(Bharat Venkat)說， 「抗熱不平等」仍是大問題，因為窮人和無知者最可能受熱浪之害，如芝加哥當年的情況，罹難者多來自貧窮及有少數族裔社區，許多年長者或獨居者缺乏空調，再加上電網不堪負荷停電，讓問題更嚴重。

美聯社報導，雖然諸如洛杉磯、邁阿密、鳳凰城等大城市都開始增設「燠熱危機處理官」(Chief Heat Officers)，但范卡特認為，每個城市的建築、交通、都市規畫和發展不均衡的狀況不一，很難評價各「抗熱方案」的優劣。他領導的研究中心，目的就在解決「抗熱不平等」問題。

全球都受氣候暖化影響，氣溫高漲。圖為台北兒童在公共噴泉戲水消暑。(歐新社)
全球都受氣候暖化影響，氣溫高漲。圖為台北兒童在公共噴泉戲水消暑。(歐新社)

他說，市政府最能減輕不平等現象的方法，就是投資於增進勞工權益和永續發展等，聽起來代價很高，譬如在燠熱天搬運食物的勞工，工作環境的冷氣費由誰負擔就是非常實際的問題。但是，他也說，政府若毫無作為，代價更高。他說，「維持現狀實際上就十分昂貴。」

2003年法國熱浪熱死1.5萬人，主要是都市公寓和屋裡沒冷氣的人，隨後設立了嚴密的熱浪監視系統，不斷提醒民眾避暑、多喝水。德國也仿效法國，成立抗熱協調機制。

2010年印度阿梅達巴德市在華氏118度(48℃)熱浪襲擊下，1300人死亡，市政府也制定了「抗熱行動」計畫，宣傳避暑與求救方法，同時鼓勵民眾把屋頂漆成反射赤陽的白色。

巴爾的摩市在氣象預報達華氏105度(40.55℃)時，馬上發布「紅色極熱」警報，在弱勢人口集中地區和中暑風險最高的地方，增派社福人力，亞利桑納大學副教授紀斯(Ladd Keith)認為這是抗熱典範。但他也說，「仍有1.9萬個都市和鄉鎮」沒有這麼完善的防災救命機制。

費城天普大學環境健康科學家韓仁圭(Inkyu Han)則說，費城有色人種社區連路樹和綠地天然降溫設施都沒有，先天上就喪失了抗熱的優勢。紐約大學社會科學教授克利能伯格( Eric Klinenberg )也認為，沒有一個城市已有應對「最壞情況」的準備。

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