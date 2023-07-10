明年4月「日全蝕」再臨 「日蝕帶」旅館房價飆漲仍搶手

前總統川普和第一夫人及兒子巴倫，2017年8月在白宮陽台戴著特殊眼鏡觀看日全蝕。（Getty Images）

天文學者預測明年4月，美國本土將迎接另一個日全蝕奇觀，全國位於「日蝕帶」的旅館房間奇貨可居，根據飯店業數據分析公司STR統計，今年4月，伊利諾伊州 南部卡本戴爾(Carbondale)平均房價 為每晚97.21元，但明年4月，連卡本戴爾北方20哩郊區的Super 8汽車旅館房價都漲到449元，卻依然一房難求。

阿肯色州達達尼爾鎮(Dardanelle)明年4月將開闢一處臨時露營車停車場，每晚收費300元，還規定須連住兩晚；德州 德克薩卡納(Texarkana)希爾頓花園旅店(Hilton Garden Inn)雙床房一晚房價漲到743元；紐約州普拉茨堡(Plattsburgh)Comfort Inn & Suites旅館一晚住宿也高達559元。

聖安東尼奧德州大學(University of Texas, San Antonio)天文學教授斯佩克(Angela Speck)表示，地球平均每18個月就會出現一次日全蝕，但本土48州同時出現觀察日全蝕的機會，上次發生在2017年，若錯過明年4月，就得等到2044年。

俄勒岡州一處天文台於2017年8月觀看日全蝕，做成合成圖像。（Getty Images）

定居克利夫蘭、62歲退休族蕾妮·莫雷爾(Renee Morrell)一口氣在達拉斯、印第安納波利斯和阿肯色州溫泉城(Hot Springs)都預訂連續兩晚住宿，就怕錯失機會。

德州卡羅爾頓(Carrollton)59歲居民吉娜·柯博(Gina Curbo)也提前在Airbnb網站預訂德州科默斯(Commerce)一間四房出租屋，花費286元，不料上個月中旬發現訂單被取消，柯博表示：「幾乎所有像樣的住宿都被訂光。」最後在德州馬班克(Mabank)搶到兩間客房，要價639元。

伊利諾伊州卡本戴爾是觀賞日蝕的熱門地點，80歲民宿主人戈頓(D. Gorton)坦言為了容納更多客人，不得不把28人擠進一間四人房，並無奈表示：「我們容納的客人多到好像是難民營。」

天文學者預測明年4月，美國本土將迎接另一個日全蝕奇觀，全國位於「日蝕帶」的旅館房間奇貨可居。（取自NASA）

伊利諾伊州科布登(Cobden)擁有七英畝空地的72歲蘇珊·普雷斯蒂亞(Susan Prestia)打算邀請親朋好友，舉辦日蝕露營活動，解決一房難求的問題。

天文學家維多莉亞·薩哈米(Victoria Sahami)為了觀賞2024年的日全蝕，提前在今年5月，以278元訂購洛杉磯飛往墨西哥馬薩特蘭(Mazatlán)單程機票，她說票價稍後漲至1400元，隔天上午全數機位就已銷售一空。