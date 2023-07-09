與日韓英歐等7國在WTO交鋒 中方：管制鎵鍺符國際做法

中國3日宣布將自8月1日起對鎵、鍺實施出口管制，引發多國抗議。（路透）

中國商務部 、海關總署本月3日宣布，為維護國家安全和利益，將自8月1日起對鎵、鍺實施出口管制。

中國媒體「第一財經」獨家報導，在6日至7日舉行的世界貿易組織(WTO )貨物貿易理事會會議上，共有七個成員方對此提出關切，包含歐盟 、日本、加拿大、南韓、澳洲、英國和瑞士。中方代表則回應，出口管制是國際普遍做法。

據報導，中方代表在會議上表示，出口管制不是禁令，中方致力於保持供應鏈的安全和穩定。中方代表還說，出口管制是國際上對軍民兩用商品的普遍做法，其他WTO成員也實行了出口管制。

此前，中國商務部發言人束珏婷6日在例行記者發布會上亦作出上述表示。束珏婷特別強調，出口管制不是禁止出口，出口符合相關規定的，將予以許可。她還說，中國政府依法實施出口管制，不針對任何特定國家，公告發布前，也已先與美、歐預先通報。

報導指，歐盟官員正在努力，希望能縮小前述兩種關鍵金屬的出口管制範圍，希望確保對這兩種金屬的出口限制基於明確的安全影響，並遵守WTO規則。

據報導，在此次WTO會議上，中方代表則針對美日荷近期相繼修訂晶片出口管制措施進行提問。

中方代表質疑，這些措施明顯偏離了國際社會廣泛認同的和平利用科學技術的做法，美日荷協議更破壞了WTO規則的權威和有效性。

美方代表回應表示，WTO貨貿理事會不是討論有關國家安全問題的適當場合，歐盟和日本則表示，這些措施符合WTO規則。