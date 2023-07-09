葉倫見6中國女經濟學者 盼女性在中國開放中扮關鍵角色

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

財政部 長葉倫 身為第一位擔任財政部長的女性，經常在出差期間會見他國的女性經濟學者和企業家，並讚揚提高女性勞動力參與度和領導職位的好處；而中國國家主席習近平執政的十年間，中國政界和高層的女性人數下降，更加強調女性的「傳統角色」。葉倫訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學者共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。

路透報導，葉倫8日在北京告訴與會女性經濟學者，自1970年代開始職業生涯後，親眼目睹了中國採取的市場經濟政策不但改變國家，也使數億人民脫貧。「我希望能夠繼續實施這些政策，這對中美兩國以及更廣泛的全球經濟都有好處。」並敦促中國採取更多市場導向的改革。

財政部沒有透露參與的女性姓名。

財政部長葉倫(左)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學者共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(美聯社)

葉倫表示，她很想深入了解她們的背景和研究，其中一位自稱是女權主義經濟學者。「我確信我們有著相似的故事和經歷，像是在經濟相關職業的經歷、可能面臨的挑戰等等。身為各種場面裡唯一的女性時，我常身處這類情況，我相信妳們許多人在決策桌上也有同樣經驗。」

財政部表示，葉倫和與會者討論中國經濟以及增加女性勞動力、甚至領導職位比率的機會。葉倫強調，女性在經濟上的貢獻十分重要，能確保經濟研究、政策制定確實反映社會的優先事項。美國貝恩諮詢公司(Bain & company)和史賓沙領導力諮詢公司(Spencer Stuart)3月報告指出中國企業高層女性僅占19%，比率較高的國家平均可達25%。

聯合國「消除女性歧視委員會」6月的一份報告發現，中國第14屆全國人大代表中，女性比例僅略高於26%；去年10月以來中央政治局的24名委員中則完全沒有女性，為20年來首次。該報告敦促中國採用法定配額和性別平等制度，以提高女性在政府中的代表性。相比之下，拜登 政府是美國史上性別差距最小的內閣，25名成員中有13名為女性。