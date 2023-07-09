自助結帳也收小費 3大原因助長小費文化

小費已擴張到各種領域，甚至連自助結帳系統也開始索取小費。(美聯社)

全美的小費文化擴張至各個領域，無論是速食店、雜貨店、水電工、線上零售商、體育館，甚至連自助結帳系統也開始要求支付小費，許多人紛紛在社群媒體抱怨如今的小費文化，全國公共廣播電台(NPR)報導指出，小費在過去幾年出現顯著變化，主要是受三大原因影響所致。

約翰霍普金斯大學商學院教授辛格(Shubhranshu Singh)指出現今的小費變化要回溯至疫情時期，當時大眾開始向過往不收小費的服務或工作者支付小費，並且給得比以前還多，以在危機時期支持重要的工作者。但疫情趨緩後，這一做法並未跟著消失。

2.科技增加助推力

辛格表示，支付費用的科技不斷變化，結合疫情時代的小費文化，最終形成重大改變。

如今給小費的對象就在眼前，必須在其面前點按螢幕決定支付多少小費，給人一定的壓力。這種壓力很有效，辛格指出若沒有這樣的壓力，顧客一般不會支付小費，以叫車服務業者Uber和Lyft為例，六成以上的乘客下車時不會給小費，願意多付錢的乘客通常給予5-10%的小費。

波士頓大學學者西恩‧鄭(Sean Jung)指出，社會壓力是一種真實而且可衡量的經濟力量，「用來形容這種力量的著名詞彙是助推(nudging)，如果一個體系在某種程度上引導你做某件事，感覺像是選擇，但其實不是。」

根據餐廳支付系統Toast的數據，美國的小費平均上推近20%，在紐約、舊金山、芝加哥等大城更是驚人。

3.就業 市場與通貨膨脹

西恩‧鄭指出，餐廳、咖啡 廳等其他服務業大力徵求人力，以更好的福利與薪資吸引求職者，與此同時，業者還得盡可能保持價位，「勞工賺到的工資不夠，所以現在大家都在利用這種奇怪的方式(小費)來增加薪水，同時保持相同的菜單價格。」

然而小費文化可能將達到臨界點，根據個人理財網站Bankrate的一項調查表明，三分之二的消費者現在對小費持負面看法。

今年餐廳服務生的小費減少近10%，雖然消費者開始為機場零食或潛艇堡付小費，但最依賴小費的行業獲得的小費卻更少了。

然而若小費減少，企業就會調漲價格，所以無論如何，消費者仍需付費。