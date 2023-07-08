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曼哈頓華埠書店遭火損 劉思慕捐款相助

編譯徐薏茹／綜合7日電
曼哈頓華埠Yu & Me書店日前被火災波及，在網上發起募款，獲得熱烈回響。(取自GoFundMe網站)
曼哈頓華埠Yu & Me書店日前被火災波及，在網上發起募款，獲得熱烈回響。(取自GoFundMe網站)

曼哈頓華埠一家華裔經營的書店在4日遭祝融之災，幫助書店重建的募款活動獲得各界支持，包括漫威電影「尚氣」(Shang-Chi)男星劉思慕、華裔作家伍綺詩、韓裔作家李珉真(Min Jin Lee)等名人均慷慨解囊，在募資平台GoFundMe成立的項目Yu & Me Books原目標為15萬元，在眾人的幫助下迅速突破門檻，截至7日晚間，捐款已超過28萬元。

Yu & Me Books書店老闆露西‧余(Lucy Yu)在社群媒體上公告，4日該店上層的住戶起火燃燒，起火原因尚待確認。但火災造成嚴重的煙霧與水損害，傷及書店存貨、家具及建築本身，由於維修及翻新工作可能耗時一年，書店將無限期關閉。

募得的捐款將用於更新設備、支付員工薪酬、汰換家具等事項。

Yu & Me Books於2021年12月開幕，被譽為紐約市第一家由女性經營的亞裔美國人書店，露西‧余希望藉由書店展示移民與有色族裔的故事。

隨著新冠疫情期間仇亞犯罪增加，Yu & Me Books書店也成為民眾的避風港，該書店定期舉辦作家導讀、open mic之夜(一種單口喜劇表演的形式)等活動。

書店 華裔 韓裔

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