紅州紛立投票新法 翻譯協助恐違法…壓制亞裔選民？

多個共和黨執政的州頒布新規，把某些協助選民投票的行為定為刑事犯罪，維權團體認為這是另一種「壓制選民」的方式。(Getty Images)

包括佛羅里達、喬治亞、德州 在內的至少六個共和黨 主政州，自2021年起陸續頒布投票 新法規，對於協助選民的個人和團體訂下或加重刑事處罰；在亞太裔人口快速增加，但逾30%英語水平仍有限的大環境下，協助亞太裔選民投票的個人和團體認為，這些法規是「壓制選民」的另一種形式。

一名聯邦法官本周剛否決了佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)5月簽署的州法條款；該條款規定，若處理或收集表格的工作人員被判重罪或並非美國公民，第三方選民登記團體將被處以5萬元罰款。德州共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)6月簽署法案，將非法投票的罰則提高為重罪，兩年多前通過的全面選舉法中僅為輕罪指控。

美聯社報導，華裔艾麗絲‧易(Alice Yi)曾在德州奧斯汀市幫忙翻譯；她表示，新法並未講明善意錯誤是否會被視為犯罪，她擔心自己可能會因提供協助而惹上麻煩。2022年初選期間，一名沒投過票、不會說英語的越南裔選民向她求助，當時她就很怕如果幫了他可能會面臨後果。她說現在她只會幫父親投票，不會幫其他人。

亞美公義促進中心亞特蘭大辦公室(Asian Americans Advancing Justice - Atlanta)訴訟主任梅雷迪思‧尹 (Meredyth Yoon) 指出，「它(法規)對英語水平有限的選民特別不利，其中包括亞裔選民在內」。喬治亞州2020年選舉投票率創下紀錄，影響了共和黨主導的立法機構通過全面性的選民限制，「這不是巧合」她說。

喬治亞州2021年選舉法規定，在投票站向選民提供任何金錢或禮物均屬輕罪，其中包括分發飲水和零食給排隊等候的民眾。有人試圖要求法院廢除發水和食物禁令，但迄今尚未成功。

在處罰愈來愈嚴厲的州，事態發展已在提供翻譯、選民登記和郵寄投票協助的團體中，播下恐懼和困惑的種子。投票權倡議者強調，這些協助對亞裔社區尤其重要。