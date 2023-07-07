到深紅州拉票 拜登自誇經濟政策為南卡創造工作機會

拜登總統6日深入紅州南卡爭取選票，強調他的經濟政策創造南卡工作機會。(Getty Images)

拜登 總統6日前往共和黨 主政的南卡羅來納州 競選拉票，鼓吹他的經濟政策為這個深紅州創造工作機會；拜登表示，政府投資電腦晶片、電池與電動車，以前總統川普所不能的方式，協助美國勝過中國。

2020年大選在南卡州輸掉將近12個百分點的拜登說，「我沒有獲得其他團隊太多的幫助，但這並未阻止我們把事情做好，每位共和黨議員都投票反對『降低通膨法』(Inflation Reduction Act)。」

白宮官員表示，共和黨若得逞，南卡會像許多其他共和黨主政的州，喪失數億元投資和數千個工作機會。但共和黨議員駁斥稱，拜登的政策加劇通膨，讓人們的生活變得更慘。

拜登當天走訪潔淨能源製造夥伴企業，太陽能科技公司Enphase Energy和電子代工廠偉創力(Flex Ltd)將為南卡創造600個工作，並在全美各地創造1200個就業機會。

Enphase受惠於拜登去年8月通過的降低通膨法稅收優惠，正投資6000萬元開設六條新的產線，其中兩條就在南卡。

拜登此行凸顯政府與科技企業的夥伴關係密切，這些關係讓共和黨批評民主黨政策傷害企業的說法不攻自破，部分企業領袖表示，白宮的政策確實有幫到他們。

不過，拜登政府仍面臨必須平衡的情況，如工會和部分企業覺得會讓成本增加的措施。

Enphase總裁和執行長科雷德曼(Badri Kothandaraman)感謝拜登去年簽署降低通膨法，「刺激國內能源產品製造，不僅增加整體供應和內需，也加速國內生產以符合增加的需求。」

白宮一再批評反對此法的共和黨人，共和黨人致力取消稅務優惠，認為相關努力傷害選民。

拜登則說，「我承諾作為美國人的總統，我遵守諾言。不少分析師曾說，我簽署的這項法律比起幫助民主黨執政的藍州居民，會幫助到更多共和黨主政的紅州居民。我沒問題，因為我們都是美國人。」