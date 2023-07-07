6月激增49.7萬個工作 幾為5月兩倍 遠超預期

民間企業6月增加近50萬個工作機會，休閒業最多，建築業次之。（歐新社）

薪資處理公司ADP 6日發布報告指出，6月私營企業激增49萬7000個工作，遠高於5月下修後的26萬7000個，也遠優於普遍預期的22萬個，也創下2022年7月以來的最大單月增幅，顯示美國勞動市場沒有出現放緩跡象，企業創造的就業 機會遠超預期。

從產業角度來看，休閒和酒店業新增員工23.2萬人，其次是建築業，新增員工9.7萬人；貿易、運輸和公用事業則新增員工9萬人。

年薪成長率為6.4%，雖然增速持續放緩，但仍預示著通膨壓力正在醞釀之中。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「消費性服務業6月表現強勁，推動就業創造高於預期。」「但這些產業的工資增幅繼續放緩，招聘可能在周期末段激增後已達到頂峰。」

雖然聯準會(Fed)一年多來升息的目的絕大程度是為了讓就業市場降溫，但就業市場仍然為每名求職者提供近兩個空缺職位，但就業人數卻出現了意外的成長。

ADP的統計數據比勞工部 更受密切關注的非農就業報告提早一天公布。繼5月增加33.9萬人之後，預計6月將新增24萬人。雖然兩份報告可能存在很大差異，但ADP數據應會給非農報告帶來一些上行指引。

其他就業崗位獲得穩定成長的產業包括教育 和醫療服務的7.4萬人、自然資源和採礦的6.9萬人，以及「其他服務」類別的2.8萬人。製造業減少了4.2萬個工作，資訊部門減少了3萬個工作，金融活動減少了1.6萬個工作。

總體而言，服務提供商貢獻了37.3萬人，而商品生產商貢獻了12.4萬人。

員工數量少於50人的公司貢獻了大部分就業增幅，新增29.9萬個職位。擁有500名以上員工的企業失去8000個工作崗位；而中型企業貢獻了18.3萬個工作崗位。