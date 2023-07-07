退休族增幅大於新鮮人 勞動市場重整衝擊經濟成長

調查顯示，在疫情之後女性回到職場的速度比男性快，有助經濟復甦。（Getty Images)

戰後嬰兒潮(1946到1964年出生者)一波波退休 ，如今全美退休人數比新就業 人口增加速度更快，正出現前所未有的老齡化，美國整體經濟和勞力市場大重整，社安金(Social Security)、聯邦醫療保險 (Medicare)兩大社會福利未來十年恐資金不足，連帶衝擊經濟成長。

而另方面，女性回歸職場，且速度比男性還快。今年5月，25歲至54歲的工作年齡女性在職或求職的比率達77.6%，創下歷史新高；該年齡層的的非裔女性中，逾80%在職。

1946年至 1964年出生的戰後嬰兒潮過去50年來是全美就業市場主力，近年來密集退休、社會新鮮人卻未等幅度增加，導致「工人／退休者比率」(worker-to-retiree ratio)創新低。

戰後嬰兒潮比上一代生養更少子女，之後每一代生養的子女繼續遞減，因此，X世代(1965年以後出生者)及千禧世代(1980到2000年出生者)不足以支應大量退休族群的社福資金，研究顯示，這樣的人口結構化變化將降低經濟成長。

全美就業人口明顯老齡化。1984年，未滿40歲的就業人口占60%以上，如今降至45%，這段期間內，60歲以上就業人口增加一倍。

史丹佛大學(Stanford)經濟學家戈達(Gopi Shah Goda) 認為，長期護理是老年人的最大支出風險之一，「聯邦醫療保險」並不資助長期居家護理，直到有資格獲得「醫療補助」(Medicaid)前，都可能因自付長期護理費用而貧困。

無力負擔的人只好向親朋好友尋求協助。2021 KFF調查，全美約五分之一成人已為親近家人或朋友持續提供協助，這類非正式且無酬勞的工作可能導致財務緊張、健康問題、退出就業市場。

而新冠肺炎疫情期間，餐廳及其他實體企業相繼倒閉，數百萬女性失業，還有許多女性為了照顧孩子或生病的家人而離職。有人擔心職業女性的地位可能低迷多年，孰料女性在疫後職場上的復甦比男性還快。

迪安德里亞‧拉姆明(Deandrea Rahming)最小的孩子開始上學後，她想回歸職場，但已離開職場十多年的她不確定雇主是否會雇她。她說：「我很害怕，身為女性，總是會被問是否有小孩？白天要照顧嗎？妳值得信賴嗎？」

拉姆明在疫情之初開始找工作，而額外收入讓她的家庭預算增加，但她表示，工作的滿足感不只是薪水。

她說：「我做了很久的全職母親，回歸職場讓我獲得成就感。」