我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

退休族增幅大於新鮮人 勞動市場重整衝擊經濟成長

編譯陳韻涵、周芳苑／綜合報導
調查顯示，在疫情之後女性回到職場的速度比男性快，有助經濟復甦。（Getty Images)
調查顯示，在疫情之後女性回到職場的速度比男性快，有助經濟復甦。（Getty Images)

戰後嬰兒潮(1946到1964年出生者)一波波退休，如今全美退休人數比新就業人口增加速度更快，正出現前所未有的老齡化，美國整體經濟和勞力市場大重整，社安金(Social Security)、聯邦醫療保險(Medicare)兩大社會福利未來十年恐資金不足，連帶衝擊經濟成長。

而另方面，女性回歸職場，且速度比男性還快。今年5月，25歲至54歲的工作年齡女性在職或求職的比率達77.6%，創下歷史新高；該年齡層的的非裔女性中，逾80%在職。

1946年至 1964年出生的戰後嬰兒潮過去50年來是全美就業市場主力，近年來密集退休、社會新鮮人卻未等幅度增加，導致「工人／退休者比率」(worker-to-retiree ratio)創新低。

戰後嬰兒潮比上一代生養更少子女，之後每一代生養的子女繼續遞減，因此，X世代(1965年以後出生者)及千禧世代(1980到2000年出生者)不足以支應大量退休族群的社福資金，研究顯示，這樣的人口結構化變化將降低經濟成長。

全美就業人口明顯老齡化。1984年，未滿40歲的就業人口占60%以上，如今降至45%，這段期間內，60歲以上就業人口增加一倍。

史丹佛大學(Stanford)經濟學家戈達(Gopi Shah Goda) 認為，長期護理是老年人的最大支出風險之一，「聯邦醫療保險」並不資助長期居家護理，直到有資格獲得「醫療補助」(Medicaid)前，都可能因自付長期護理費用而貧困。

無力負擔的人只好向親朋好友尋求協助。2021 KFF調查，全美約五分之一成人已為親近家人或朋友持續提供協助，這類非正式且無酬勞的工作可能導致財務緊張、健康問題、退出就業市場。

而新冠肺炎疫情期間，餐廳及其他實體企業相繼倒閉，數百萬女性失業，還有許多女性為了照顧孩子或生病的家人而離職。有人擔心職業女性的地位可能低迷多年，孰料女性在疫後職場上的復甦比男性還快。

迪安德里亞‧拉姆明(Deandrea Rahming)最小的孩子開始上學後，她想回歸職場，但已離開職場十多年的她不確定雇主是否會雇她。她說：「我很害怕，身為女性，總是會被問是否有小孩？白天要照顧嗎？妳值得信賴嗎？」

拉姆明在疫情之初開始找工作，而額外收入讓她的家庭預算增加，但她表示，工作的滿足感不只是薪水。

她說：「我做了很久的全職母親，回歸職場讓我獲得成就感。」

就業 聯邦醫療保險 退休

上一則

就業市場降溫？勞工部報告：5月400萬人離職 辭職潮減弱

下一則

科技業升遷難 亞裔女性提告：把亞裔當工蜂

延伸閱讀

法拉盛2華女 長島涉非法按摩被捕

法拉盛2華女 長島涉非法按摩被捕
不滿中墨截堵芬太尼不力 兩黨參議員促經濟制裁

不滿中墨截堵芬太尼不力 兩黨參議員促經濟制裁
高中戀人最後一吻 隔63年靠9通電話找到人 終結連理

高中戀人最後一吻 隔63年靠9通電話找到人 終結連理
高中談戀愛未果 63年後重燃愛火終結連理

高中談戀愛未果 63年後重燃愛火終結連理

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹