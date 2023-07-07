Threads首日吸上千萬用戶 馬斯克喊告Meta：挖角前員工偷機密

Meta新推出的社群平台Threads，對推特形成挑戰。（歐新社）

Meta全新社群平台「Threads」6日上線，迅速吸引上千萬網友註冊，近日與Meta執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)劍拔弩張的推特 (Twitter)老闆馬斯克 (Elon Musk)吞不下這口氣，已請長期合作的律師史派洛致信查克柏格，指控Meta非法盜竊商業機密；同時，推特也解除前幾天自行設下的瀏覽限制。

CNBC報導，史派洛(Alex Spiro)5日代表馬斯克的「X集團」(X Corp.)致函，稱「Threads」上線後，推特嚴正關注Meta系統性、蓄意和非法盜竊推特商業機密和其他知識產權的行為。

推特老闆馬斯克(右)，指查克柏格非法盜竊商業機密。（Getty Images）

信中指控，Meta去年僱用了數十名推特前員工，且知道這些員工能繼續接觸推特的商業機密和其他高度機密資訊，因其中許多員工不當保留推特文件和設備。並指Meta在知悉上述情況下，故意指派這些員工開發「山寨版的Threads」，違反了州及聯邦法律。

此外，史派洛也說未經推特事先同意，明確禁止以任何理由抓取相關服務的資料，包括但不限於訊息、API、電郵通知、按鈕、廣告和商業服務等。

最後，信中稱推特保留所有權利，包括但不限於尋求民事救濟或禁制令(injunctive relief)的權利，且不會另行通知；並要求Meta必須保留可能與兩家公司及員工爭議相關的任何文件。

Meta發言人史東(Andy Stone)在Threads上發文表示，該程式工程團隊中沒有人是推特前員工，根本就沒那回事。