Threads首日吸上千萬用戶 馬斯克喊告Meta：挖角前員工偷機密
Meta全新社群平台「Threads」6日上線，迅速吸引上千萬網友註冊，近日與Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)劍拔弩張的推特(Twitter)老闆馬斯克(Elon Musk)吞不下這口氣，已請長期合作的律師史派洛致信查克柏格，指控Meta非法盜竊商業機密；同時，推特也解除前幾天自行設下的瀏覽限制。
CNBC報導，史派洛(Alex Spiro)5日代表馬斯克的「X集團」(X Corp.)致函，稱「Threads」上線後，推特嚴正關注Meta系統性、蓄意和非法盜竊推特商業機密和其他知識產權的行為。
信中指控，Meta去年僱用了數十名推特前員工，且知道這些員工能繼續接觸推特的商業機密和其他高度機密資訊，因其中許多員工不當保留推特文件和設備。並指Meta在知悉上述情況下，故意指派這些員工開發「山寨版的Threads」，違反了州及聯邦法律。
此外，史派洛也說未經推特事先同意，明確禁止以任何理由抓取相關服務的資料，包括但不限於訊息、API、電郵通知、按鈕、廣告和商業服務等。
最後，信中稱推特保留所有權利，包括但不限於尋求民事救濟或禁制令(injunctive relief)的權利，且不會另行通知；並要求Meta必須保留可能與兩家公司及員工爭議相關的任何文件。
Meta發言人史東(Andy Stone)在Threads上發文表示，該程式工程團隊中沒有人是推特前員工，根本就沒那回事。
推特在上周末實施瀏覽限制後，現在已經取消，現在無需帳戶即可在檢視推文及連結。此舉起因便是馬斯克聲稱「數百家機構積極地抓取數據」，尤其是每家與AI有關的公司，更點名推出聊天機器人ChatGPT的OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)「試圖把我們吸乾」；馬斯克還說未來將對那些竊取推特數據的人採取法律行動，致信Meta似乎已開響第一槍。
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