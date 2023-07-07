反平權效應 2大學表態：核發獎學金 不再列種族因素

肯塔基大學和密蘇里大學系統表示，未來發放獎學金時也不再考慮種族因素。（Getty Images）

最高法院上周針對「平權 措施」(affirmative action)做出重大裁決，指「基於種族的大學平權招生 政策違憲」後，至少已有肯塔基大學和密蘇里大學系統表示，未來授予獎學金時也不再考慮種族因素。

基於種族的獎學金發放措施被取消，凸顯最高法院裁決已對大學院校如何處理種族、性別和階級等問題，造成不確定性；甚至有人形容將產生「寒蟬效應」。

最高法院6月29日裁決哈佛大學和北卡羅來納大學採用以種族為考量的平權招生政策違憲，原案其實並未涉及獎學金計畫；但肯塔基大學和密蘇里大學系統表示，它們日後核發獎學金的標準將不再考慮種族因素。許多大學也正承受「做出改變」的政治壓力，預計會有更多大學效仿。

肯塔基大學校長卡皮盧托(Eli Capilouto)在最高法院裁決公布當天表示，校方仍在檢視裁決細節，而據初步了解，該項裁決顯然限制了大學在招生和獎學金方面採取種族考慮。

但全國高等教育多元化官員協會主席兼執行長拉塞爾(Paulette Granberry Russell)表示，最高法院的意見僅涉及招生政策中的種族因素問題，將範圍擴大到獎學金，為時過早。她說：「我們一直擔心此決定可能會對校園多元化及培育包容性環境的努力，產生『寒蟬效應』，現在我們看到這種情況已經發生了。」

包括威斯康辛州、密蘇里州 都有保守派立法者表態，要求當地大學在入學、獎學金和就業等方面，「立即停止採取基於種族的標準」。

密蘇里大學發言人奧蘭(Uriah Orland)表示，密蘇里大學系統的經濟援助，約有5.3%會考慮申請者的族裔因素；上學年此類財務援助總計約合1600萬元，其中包括一次性獎勵和長期援助在內。該校2023-24學年仍將頒發這類獎學金和經濟援助，但以後這些項目將會取消；至於如何處理原先打算持續多年的獎學金計畫，則仍待研議和決定。