我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

反平權效應 2大學表態：核發獎學金 不再列種族因素

記者胡玉立／綜合報導
肯塔基大學和密蘇里大學系統表示，未來發放獎學金時也不再考慮種族因素。（Getty Images）
肯塔基大學和密蘇里大學系統表示，未來發放獎學金時也不再考慮種族因素。（Getty Images）

最高法院上周針對「平權措施」(affirmative action)做出重大裁決，指「基於種族的大學平權招生政策違憲」後，至少已有肯塔基大學和密蘇里大學系統表示，未來授予獎學金時也不再考慮種族因素。

基於種族的獎學金發放措施被取消，凸顯最高法院裁決已對大學院校如何處理種族、性別和階級等問題，造成不確定性；甚至有人形容將產生「寒蟬效應」。

最高法院6月29日裁決哈佛大學和北卡羅來納大學採用以種族為考量的平權招生政策違憲，原案其實並未涉及獎學金計畫；但肯塔基大學和密蘇里大學系統表示，它們日後核發獎學金的標準將不再考慮種族因素。許多大學也正承受「做出改變」的政治壓力，預計會有更多大學效仿。

肯塔基大學校長卡皮盧托(Eli Capilouto)在最高法院裁決公布當天表示，校方仍在檢視裁決細節，而據初步了解，該項裁決顯然限制了大學在招生和獎學金方面採取種族考慮。

但全國高等教育多元化官員協會主席兼執行長拉塞爾(Paulette Granberry Russell)表示，最高法院的意見僅涉及招生政策中的種族因素問題，將範圍擴大到獎學金，為時過早。她說：「我們一直擔心此決定可能會對校園多元化及培育包容性環境的努力，產生『寒蟬效應』，現在我們看到這種情況已經發生了。」

包括威斯康辛州、密蘇里州都有保守派立法者表態，要求當地大學在入學、獎學金和就業等方面，「立即停止採取基於種族的標準」。

密蘇里大學發言人奧蘭(Uriah Orland)表示，密蘇里大學系統的經濟援助，約有5.3%會考慮申請者的族裔因素；上學年此類財務援助總計約合1600萬元，其中包括一次性獎勵和長期援助在內。該校2023-24學年仍將頒發這類獎學金和經濟援助，但以後這些項目將會取消；至於如何處理原先打算持續多年的獎學金計畫，則仍待研議和決定。

招生 平權 密蘇里州

上一則

Threads首日吸上千萬用戶 馬斯克喊告Meta：挖角前員工偷機密

下一則

聖嬰發威創「史上最熱6月」 全球均溫上探61.7℉

延伸閱讀

最高法院裁決 為民主黨「助選」？

最高法院裁決 為民主黨「助選」？
民調：52%美國人支持終結名校招生平權

民調：52%美國人支持終結名校招生平權
澳門總商會、澳門基金會 即起開放獎學金申請

澳門總商會、澳門基金會 即起開放獎學金申請
平權招生被禁後 NBA球星巴克利改遺囑 獎學金限給非裔

平權招生被禁後 NBA球星巴克利改遺囑 獎學金限給非裔

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹