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科技業升遷難 亞裔女性提告：把亞裔當工蜂

記者顏伶如／綜合報導
亞裔美國人在科技公司頻頻面臨升遷障礙，如今有人選擇提告爭取公道。圖為示意圖。(Getty Images)
亞裔美國人在科技公司頻頻面臨升遷障礙，如今有人選擇提告爭取公道。圖為示意圖。(Getty Images)

今日美國報(USA Today)報導，亞裔美國人不再沉默受苦，在科技公司頻頻面臨升遷障礙之後，如今選擇勇於提告，爭取公道。

報導指出，來自新加坡的賈亞庫馬爾(Vaishnavi Jayakumar)曾在迪士尼(Disney)、谷歌(Google)、推特(Twitter)任職，2020年1月加入臉書(Facebook)母公司Meta，在兒童政策小組負責保護孩童、青少年免於霸凌、騷擾等虐待的規範。

賈亞庫馬爾說，詢問主管如何升遷之後，開始遭到排擠，甚至把她安排到資歷較淺的員工手下工作。她向加州民權廳(Civil Rights Department)投訴指出，多年來工作表現良好、身為團隊成員獲得正面評價，主管卻以「不夠資深」、「缺乏合作」為由拒絕讓她升遷。

她受訪時說：「身為亞洲女性，從來沒有如此強烈的感受，那就是我註定只能當員工，無法當領導。這種感覺非常糟糕。」

矽谷存種族與薪資偏見　白人占高層職位

報導指出，愈來愈多在科技業任職的亞裔人士將遭到職場歧視的經歷公諸於世，賈亞庫馬爾便是實例之一；近來出現的訴訟案裡，亞裔員工指控矽谷數十年來存有種族偏見，把亞裔視為工蜂(worker bees)，無法晉升主管或公司決策階層，不配掌握更多權力、獲得更多知名度與更上一層樓的薪資待遇。

根據今日美國報統計分析，在Meta等公司，擁有亞裔血統的員工雖比白人員工來得多，但在公司決策階層裡，亞裔比率卻明顯出現落差。以2021年的Meta員工數據為例，全公司有46%為亞裔，但高層主管只有27%為亞裔，白人員工在全公司占39%，但高層主管有58%為白人。

全美規模最大的亞裔專業人士組織「上升基金會」(Ascend Foundation)執行顧問朱柏章(Buck Gee)說，存在於體制裡的「善意忽略」(benign neglect)偏見模式就是問題所在，與白人男性有關的特質經常獲得升遷，少數族裔女性普遍具備的特質則沒機會。

亞裔美國人在科技公司頻頻面臨升遷障礙，如今有人選擇提告爭取公道。圖為紐約停止亞裔...
亞裔美國人在科技公司頻頻面臨升遷障礙，如今有人選擇提告爭取公道。圖為紐約停止亞裔仇恨集會上的參與者。(Getty Images)

亞裔 新加坡 加州

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