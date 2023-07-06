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中限鎵鍺出口「只是開端」 前官員：重拳能打得某些國家慌

記者陳政錄、賴錦宏／綜合報導
中國商務部前副部長魏建國。(取材自「新京報」網站)
中國商務部前副部長魏建國。(取材自「新京報」網站)

中國宣布自8月起，對半導體重要原材料鎵、鍺相關物項實施出口管制。對此，中國商務部前副部長魏建國指出，「這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多。如果對華高技術限制繼續升級，中國的反制措施也會進一步升級」。

中共中宣部主辦的報紙「中國日報」5日刊登現任中國國際經濟交流中心副理事長魏建國專訪，魏建國強調，中國宣布8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。這一措施是經深思熟慮的重拳出擊，「不僅能打得某些國家慌，還會打得某些國家疼」。

魏建國表示，任何利用霸權主義企圖推動脫鉤斷鏈的行為，包括打壓中國企業，最後都是搬石頭砸自己腳。

「環球時報」指出，對部分鎵和鍺產品的出口管制，是用「實際方式」告訴美國及其盟友，他們限制中國採購更先進技術的措施是一次「誤判」。

文章稱，中國多年來以犧牲環境為代價，開發自己的稀土資源，來供應全球半導體行業。在這種情況下，中國為什麼不能做出必要的調整，在消耗有限的稀土資源來支持那些幫助美國主導的與中國「脫鉤」的國家時，採取更加謹慎的態度？

「環球時報」在評論稱，中國沒有理由繼續耗盡自己的礦產資源，只換來自身技術發展受阻。評論並強調，管制措施並不意味著中國將禁止這些金屬的出口，但如果這些產品涉及軍事用途，或用於可能損害中國國家安全和利益的情況，當局將有權拒絕出口申請。

稀土 商務部 中共

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