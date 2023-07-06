杭特拜登想擺脫官司 共和黨矢言追查到底
華爾街日報(WSJ)5日報導，拜登總統之子杭特‧拜登(Hunter Biden)試著搶在父親認真展開連任競選之前，解決包圍著他的法律官司，但眾院共和黨誓言要繼續他們的調查行動，透過兒子來打擊其父的聲譽；前共和黨眾議員里格曼(Denver Riggleman)倒是在幫忙杭特的律師團隊。
杭特6月幾天之內，就與自己四歲女兒的生母達成贍養費協議，另與聯邦檢察官就兩項漏、逃稅罪名達成認罪協議，而非法擁槍一案則以「轉移計畫」(diversion program)來處理，假如他能不吸毒、同意不再擁槍，就可免於起訴，躲過牢獄之災。
共和黨則大肆批評這項認罪協議，認為太過寬大，故要求前總統川普任命的聯邦檢察官魏斯(David Weiss)出來面對；魏斯偵辦杭特達一年。共和黨國會議員另凸顯國稅局稽查員的說法，指魏斯並沒有特別檢察官的地位，且沒權限於華府特區及加州提起更重的罪名。
魏斯上周致函國會，表示他會在「適當時間」出現，可能在26日出庭之後，而杭特據料在庭上正式認罪。魏斯另為自己偵辦的周嚴辯護，否認自己被強制不得提出其他案件指控罪名。
民主黨策士曼利(Jim Manley)表示，杭特或許已由自己一些法律麻煩脫身了，但任何認為共和黨會善罷甘休的人，要太一廂情願了，共和黨已嗅到血腥味，不會很快放棄的。
整起政治攻防期間，杭特都與乃父站同一邊；檢方向法院照會他的認罪協議幾天之後，他便出席白宮晚間國宴，司法部長加蘭德(Merrick Garland)也列席與宴。毫無忌諱迴避。
共和黨抓住杭特的認罪協議，把他打成現任總統的兒子享特權，這一招可望減損拜登連任競選時主打的「親民」形象。
有線電視新聞網(CNN)報導，但是曾參與上一屆眾院調查國會山莊暴亂案特別委員會的里格曼，現與杭特的律師團共事；他的任務仍然專注在評估數據；共和黨加大力道檢查杭特以往的經商交易，杭特的律師們則見招拆招。
里格曼表示，自己跟他的刑事鑑定、數據、通話學團隊，為杭特律師團做的是數據調查及分析、「全面的數據分析」。
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