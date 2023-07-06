杭特拜登想擺脫官司 共和黨矢言追查到底

拜登總統之子杭特，法律問題不斷，國會共和黨窮追不捨。圖為眾院監督問責委員會主席柯默在主持有關杭特的調查聽證上表示，「我們不會罷手」。 (美聯社)

華爾街日報(WSJ)5日報導，拜登總統之子杭特‧拜登 (Hunter Biden)試著搶在父親認真展開連任競選之前，解決包圍著他的法律官司，但眾院共和黨 誓言要繼續他們的調查行動，透過兒子來打擊其父的聲譽；前共和黨眾議員里格曼(Denver Riggleman)倒是在幫忙杭特的律師團隊。

杭特6月幾天之內，就與自己四歲女兒的生母達成贍養費協議，另與聯邦檢察官 就兩項漏、逃稅罪名達成認罪協議，而非法擁槍一案則以「轉移計畫」(diversion program)來處理，假如他能不吸毒、同意不再擁槍，就可免於起訴，躲過牢獄之災。

拜登總統之子杭特，法律麻煩不斷，國會共和黨試言追出水落石出。(美聯社)

共和黨則大肆批評這項認罪協議，認為太過寬大，故要求前總統川普任命的聯邦檢察官魏斯(David Weiss)出來面對；魏斯偵辦杭特達一年。共和黨國會議員另凸顯國稅局稽查員的說法，指魏斯並沒有特別檢察官的地位，且沒權限於華府特區及加州提起更重的罪名。

魏斯上周致函國會，表示他會在「適當時間」出現，可能在26日出庭之後，而杭特據料在庭上正式認罪。魏斯另為自己偵辦的周嚴辯護，否認自己被強制不得提出其他案件指控罪名。

民主黨策士曼利(Jim Manley)表示，杭特或許已由自己一些法律麻煩脫身了，但任何認為共和黨會善罷甘休的人，要太一廂情願了，共和黨已嗅到血腥味，不會很快放棄的。

整起政治攻防期間，杭特都與乃父站同一邊；檢方向法院照會他的認罪協議幾天之後，他便出席白宮晚間國宴，司法部長加蘭德(Merrick Garland)也列席與宴。毫無忌諱迴避。

共和黨抓住杭特的認罪協議，把他打成現任總統的兒子享特權，這一招可望減損拜登連任競選時主打的「親民」形象。

有線電視新聞網(CNN)報導，但是曾參與上一屆眾院調查國會山莊暴亂案特別委員會的里格曼，現與杭特的律師團共事；他的任務仍然專注在評估數據；共和黨加大力道檢查杭特以往的經商交易，杭特的律師們則見招拆招。

里格曼表示，自己跟他的刑事鑑定、數據、通話學團隊，為杭特律師團做的是數據調查及分析、「全面的數據分析」。