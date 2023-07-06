民調：川普在搖擺州大贏拜登 第3黨吸走民主黨選票

川普、拜登。(Getty Images)

Echelon Insights的民調顯示，2024年總統大選川普 在關鍵搖擺州 大幅領先拜登 ，48%搖擺州選民表示肯定或可能會投給共和黨候選人，41%表示會支持拜登。

在其他州，民調顯示當選民要在拜登與川普間做選擇時，拜登以45%的支持率微幅領先川普的44%支持率。

拜登在2020年大選中翻轉密西根、威斯康辛、亞利桑納、喬治亞、賓州等關鍵搖擺州的結果後最終贏得大選，若拜登明年仍代表民主黨出戰，他至少必須保住大部分搖擺州以及2020年獲勝的州。

在非搖擺州，60%的潛在民主黨選民肯定或可能在民主黨初選支持拜登，33%表示會支持其他民主黨候選人，7%表示不確定。

然而，當選民被問及在川普、拜登、進步派綠黨候選人韋斯特(Cornell West)中如何做選擇時，則是共和黨佔優勢，川普是43%潛在選民偏好的候選人，拜登以42%的支持率落後，韋斯特支持率為4%。

在戰場州以同樣的組合調查，川普以48%的支持率領先拜登的40%，韋斯特獲得3%搖擺州選民的支持。

韋斯特確認加入2024總統大選戰局時，有跡象顯示他可能吸走拜登部分支持者的選票，從而影響大選結果。

俄亥俄州艾克隆大學政治科學教授柯恩(David B. Cohen)指出，總是有第三方候選人能影響選舉人團的投票結果，尤其是他們能夠在關鍵搖擺州或其他州獲得足夠的選票時，更有可能撼動結果，因此在勢均力敵的選戰中，韋斯特可能成為攪局者。

例如2016年總統大選，民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)在密西根、賓州、威斯康辛三個關鍵州以不到1個百分點的差距敗給川普，在這三個州中，綠黨候選人吉兒·史坦(Jill Stein)都獲得了足夠的選票，若她的支持者轉而支持民主黨，就能改變結果。

Echelon Insights的民調於6月26日至29日針對1020名潛在選民進行調查，誤差範圍為正負3.9個百分點。