白宮有古柯鹼 特勤局追訪客紀錄 保守派點名拜登兒子帶毒

聯邦特勤局2日晚在白宮西廂搜到白粉古柯鹼，下令所有人員撤離白宮，如臨大敵。 當時拜登總統與家人都在大衛營度假。(美聯社)

消息人士5日證實，白宮 西廂2日訪客置物小櫃裡找到的白粉，經實驗室正式化驗，確定是古柯鹼(cocaine)；白宮表示正在調查此事，特勤局也在追查是誰把那一小包白粉帶進白宮。

路透(Reuters)報導，只有官員親友、記者才能參觀西廂，而訪客置物櫃是供訪客放置電子產品等個人隨身財物之用。消息人士表示，特勤局正在仔細檢查訪客日誌，比對安全錄像，接下來將進行交叉比對等步驟。

白宮發言人尚皮耶表示，白粉被找到的地區過往訪客很多。至於偵辦行動展開，有沒有人接受毒品 檢查，尚皮耶表示，白宮將採取一切合宜適當的行動，靜待特勤局調查結果。

拜登總統之子杭特，上月底隨著父親到大衛營度周末後回到白宮。(美聯社)

古柯鹼按「美國管制物品法」(U.S. Controlled Substance Act)列為二級毒品，在華府持有古柯鹼屬微罪。

白宮西廂緊臨拜登 總統及第一夫人吉兒所住的行政官邸，橢圓形辦公室、內閣會議室及總統幕僚工作區都在西廂；每天數百人走經西廂是慣常的事，包括政治幕僚、幕僚的訪客以及媒體成員。

這批古柯鹼是特勤局2日例行檢查時所發現，特勤局發言人5日拒絕回應相關問題，也沒說明古柯鹼的數量。每日郵報(Daily Mail)報導，特勤局只表示，粉狀物是在白宮西廂內工作區找到。

知悉特勤局調查的消息人士表示，白粉放在封口小袋裡，而放在西廂置物櫃，時間點、放在白宮多久，都不清楚；國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，除徹底檢查白粉的化學成分，實驗室還會檢測去氧核糖核酸(DNA)以及包裝外的指紋。

發現古柯鹼致白宮建築群2日短暫關閉；拜登及其家人當時都不在白宮。

記者們5日朝拜登高聲發問，但拜登並沒回應；尚皮耶表示，總統認為徹查此事很重要。

一些共和黨國會議員及保守派人士立即指出，拜登有毒癮的兒子杭特就是帶毒的人。

行政官員可以邀請親友來西廂部分區域一遊；不屬白宮幕僚的人必須把電子產品等物事放進置物櫃後，才能入內。

拜登及其家人國慶日連假在大衛營度過，4日返回白宮；消息人士指出，拜登家族成員來訪問總統，照慣例由東廂進出。