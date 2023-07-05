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WSJ記者被捕後 俄曝與美談換囚 「須在靜默中進行」

記者張聲肇／綜合報導
31歲的華爾街日報記者格什科維奇在俄羅斯被捕，美俄接觸洽談「換囚」之事。（路透）
31歲的華爾街日報記者格什科維奇在俄羅斯被捕，美俄接觸洽談「換囚」之事。（路透）

俄羅斯總統普亭的發言人佩斯可夫(Dmitry Peskov)4日表示，俄國正在與美方接觸，洽談「可能換囚」事，但此事必須在「完全靜默」中進行，「我們不想公開。」

美俄兩國外交官分別探望了被對方囚禁的公民後，佩斯可夫被媒體問到是否可能換囚，做出以上回答。

美國官員探望了被俄國囚禁的華爾街日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)，俄國外交官則探望了關在美國的杜納耶夫(Vladimir Dunaev)，引發媒體好奇是否兩人即將獲釋。

華爾街日報說，獲俄國外交部採訪證的格什科維奇3月29日到耶卡特靈堡(Yekaterinburg)採訪時，遭俄國聯邦安全局( FSB)以間諜罪的罪名逮捕。該報與美國政府堅決否認他是情報工作人員。

拜登政府立即宣布這位31歲的美國記者遭到「冤獄」，承諾想方設法救他出獄。

白宮官員4日說，「我們持續用盡一切辦法，讓格什科維奇和美國人保羅‧魏倫(Paul Whelan)獲釋。」

美國總統派任的人質特使卡斯騰斯( Roger Carstens)上周表示，已就記者冤獄事與俄方接觸，不過俄方並不「特別願意」談此事。

國務院發言人4日也婉拒細談協商換囚事，只說政府仍在努力營救格什科維奇和前陸戰隊員魏倫。

美國駐俄大使崔西(Lynne Tracy)3日到莫斯科的雷佛托沃(Lefortovo)監獄探望格什科維奇。這是美國駐俄官員第二度獄中探視他。

俄國媒體4日報導，俄國外交官也探望了被美國以網路犯罪罪名囚禁的杜納耶夫。

俄國調查人員和檢察官以還在收集證據為由，拒絕釋放等待審判的格什科維奇。如果被判罪名確立，他可能會被判處10至20年徒刑。

美國視俄國、中國、伊朗、緬甸、北韓和維內瑞拉六國為慣常入人於冤獄的國家。俄國入侵烏克蘭後，與美國關係鬧僵，尤其如此。

俄國 華爾街 國務院

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