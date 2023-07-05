我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

視訊出席上合會 中俄印元首「同框異夢」

記者張聲肇／綜合報導
印度總理莫迪(中)、中國國家主席習近平(右排第三)和俄羅斯總統普亭(左排第二)4日在「上合組織」視訊會議上同框。(歐新社)
印度總理莫迪(中)、中國國家主席習近平(右排第三)和俄羅斯總統普亭(左排第二)4日在「上合組織」視訊會議上同框。(歐新社)

印度總理莫迪、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭4日在「上合組織」視訊會議上展現合作氛圍，但印度、中國和俄國的領導人最關切的，都是各自最迫切的問題。

三人都有心取代美國，成為世界秩序的「制規者」：普亭在傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)首領普里格津(Yevgeny Prigozhin)叛變後，須先重塑侵烏戰爭仍獲國際支持的「強人」形象。

習近平想利用上合組織打擊美國「霸權」；地主莫迪則致力提升印度的國際地位，並暗打宿敵巴基斯坦一拳，呼籲大家團結對付恐怖主義。

「上海合作組織」是中俄2001年創立，把巴基斯坦和中亞四個「斯坦」(-stan)國也納入的地域組織，旨在抗衡西方國家的影響力，會員國領袖4日的開幕談話沒有驚人的言詞，也沒提到中印之間日益嚴重的分歧。印度近日頗有擺脫過去不結盟國家「盟主」頭銜，靠向美國的架勢。

普亭希望上合組織的「盟友」發表堅定支持俄國的言論，以挽回他被普里格津削弱的顏面，但只獲得表面文章的回應。

在全世界的注視下，這三個大國領導人，展現出對國內局勢還罩得住，因此還有餘力推動普、習所謂的「多極化」國際秩序的雄心。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎(Ian Chong)說，三人各有誘因要淡化許多事情，裝作一切如常，對外顯示「一切都在掌控中，儘管俄國問題一籮筐，印度有意發展與美關係，組織內部沒有分裂。」

普亭是最有必要重塑強人形象的會員。普里格津叛亂雖然暫時敉平，被放逐到白俄羅斯去了，普亭的權威顯然遭受重擊，前途更不被看好。他感謝會員國支持俄國，強調瓦格納叛軍無法搖撼「祖國政治與社會各界的團結。」

上合組織內，能真正替普亭撐腰的只有中國，而中國挺俄國，則是為了對抗美國。習近平說，上合組織可以「改善全球治理」，特別是如果各國都能採取「中國式現代化」模式的話。他的「寓意」：上合組織在他領導下，可在制定國際規則與標準時，擁有更大的話語權。

莫迪則是利用上合組織平衡西方和中俄兩大陣營，藉此提升印度的「大國」分量。

中俄、印度三國元首在上合會議視訊同框，圖為2016年印度總理莫迪(中)、中國國家...
中俄、印度三國元首在上合會議視訊同框，圖為2016年印度總理莫迪(中)、中國國家主席習近平(右)和俄羅斯總統普亭(左)三人在印度金磚會議合影。(美聯社檔案照)

普亭 印度 俄國

上一則

WSJ記者被捕後 俄曝與美談換囚 「須在靜默中進行」

下一則

左翼女網紅被疑是假帳號 擁13萬粉絲「現實中毫無足跡」

延伸閱讀

習近平：上合國家要警惕煽動新冷戰 防顏色革命

習近平：上合國家要警惕煽動新冷戰 防顏色革命
上合組織峰會 莫迪歡迎伊朗與白俄羅斯加入

上合組織峰會 莫迪歡迎伊朗與白俄羅斯加入
烏諷普亭對兵變反應「虛弱」 俄官員：取代瓦格納無需另行動員

烏諷普亭對兵變反應「虛弱」 俄官員：取代瓦格納無需另行動員
瓦格納兵變後 普亭、習近平將在上合峰會視訊會晤

瓦格納兵變後 普亭、習近平將在上合峰會視訊會晤

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元