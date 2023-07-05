視訊出席上合會 中俄印元首「同框異夢」

印度總理莫迪(中)、中國國家主席習近平(右排第三)和俄羅斯總統普亭(左排第二)4日在「上合組織」視訊會議上同框。(歐新社)

印度 總理莫迪、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭 4日在「上合組織」視訊會議上展現合作氛圍，但印度、中國和俄國 的領導人最關切的，都是各自最迫切的問題。

三人都有心取代美國，成為世界秩序的「制規者」：普亭在傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)首領普里格津(Yevgeny Prigozhin)叛變後，須先重塑侵烏戰爭仍獲國際支持的「強人」形象。

習近平想利用上合組織打擊美國「霸權」；地主莫迪則致力提升印度的國際地位，並暗打宿敵巴基斯坦一拳，呼籲大家團結對付恐怖主義。

「上海合作組織」是中俄2001年創立，把巴基斯坦和中亞四個「斯坦」(-stan)國也納入的地域組織，旨在抗衡西方國家的影響力，會員國領袖4日的開幕談話沒有驚人的言詞，也沒提到中印之間日益嚴重的分歧。印度近日頗有擺脫過去不結盟國家「盟主」頭銜，靠向美國的架勢。

普亭希望上合組織的「盟友」發表堅定支持俄國的言論，以挽回他被普里格津削弱的顏面，但只獲得表面文章的回應。

在全世界的注視下，這三個大國領導人，展現出對國內局勢還罩得住，因此還有餘力推動普、習所謂的「多極化」國際秩序的雄心。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎(Ian Chong)說，三人各有誘因要淡化許多事情，裝作一切如常，對外顯示「一切都在掌控中，儘管俄國問題一籮筐，印度有意發展與美關係，組織內部沒有分裂。」

普亭是最有必要重塑強人形象的會員。普里格津叛亂雖然暫時敉平，被放逐到白俄羅斯去了，普亭的權威顯然遭受重擊，前途更不被看好。他感謝會員國支持俄國，強調瓦格納叛軍無法搖撼「祖國政治與社會各界的團結。」

上合組織內，能真正替普亭撐腰的只有中國，而中國挺俄國，則是為了對抗美國。習近平說，上合組織可以「改善全球治理」，特別是如果各國都能採取「中國式現代化」模式的話。他的「寓意」：上合組織在他領導下，可在制定國際規則與標準時，擁有更大的話語權。