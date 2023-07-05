上合峰會 習提擴大「本幣結算」份額

中國國家主席習近平，建議擴大上合組織國家「本幣結算」份額。（中新社）

中國國家主席習近平 4日以視訊方式，出席「上海合作組織」印度 高峰會並發表談話，他邀各國參加今年中國將舉辦的第三屆「一帶一路」高峰論壇，並建議擴大上合組織國家「本幣結算」份額。

習近平呼籲與會國家，要從地區整體和長遠利益出發，高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」，堅決反對以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」等。

領袖們會後發布新德里宣言（New Delhi Declaration），提倡以相互尊重主權、國家領土完整、不干涉他國內政、不使用武力或威脅使用武力等原則，作為永續發展國際關係的基礎。會員國同意共同打擊恐怖主義，並尋求擬出一份共同名單，在各自的國境內禁止入列的組織從事活動。

有觀察人士解讀，「相互尊重主權」、「不使用武力」等內容，是印度暗批中國，反恐部分則是印度抨擊巴基斯坦包庇與縱容恐怖組織。

觀察人士認為，在印度握有主場優勢的情況下，字裡行間可以看到抨擊中國與巴基斯坦的痕跡。

印度作為輪值主席國舉辦本次峰會，十餘國元首透過視訊連線與會，並宣布接受伊朗為成員國，簽署白俄羅斯加入組織義務的備忘錄。

據央視報導，習近平指出當今世界變亂交織，表示要加強戰略溝通和協作，倡導以對話消弭分歧、以合作超越競爭，切實尊重彼此核心利益和重大關切。他並強調和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，呼籲堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

習近平呼籲與會國家，從地區整體和長遠利益出發，獨立自主制定對外政策。高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」、製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」，把本國發展進步的前途命運掌握在自己手中。

習近平提到，堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞築牆設壘、脫鉤斷鏈，努力把互利合作「蛋糕」做大。並建議擴大國家本幣結算份額，拓展主權數位貨幣合作，推動建立上合組織開發銀行等。

俄羅斯總統普亭 則感謝該組織在「瓦格納集團」首腦普里格津兵變期間對他的支持。

普亭還提到俄烏戰爭，稱「外部勢力」長期實施將烏克蘭變為俄國敵國的計畫，過去八年提供武器，縱容對烏東頓巴斯地區平民的侵犯，遏制俄國發展。

普亭也提到中俄兩國貿易有超過八成是以本幣進行。他還建議將該組織內的反恐機構，從區域性轉為全球性機構。