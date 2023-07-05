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左翼女網紅被疑是假帳號 擁13萬粉絲「現實中毫無足跡」

編譯俞仲慈／綜合4日電
艾麗卡·馬許在推特開設帳戶的照片，被指疑似有透過電腦修圖的痕跡。（取自推特）
艾麗卡·馬許在推特開設帳戶的照片，被指疑似有透過電腦修圖的痕跡。（取自推特）

根據華盛頓郵報報導，一位叫做艾麗卡·馬許(Erica Marsh)的年輕女性在推特(Twitter)開設帳戶，發表戲劇性的自由主義論點，成為保守派人士又愛又恨的對象，並擁有13萬粉絲，不過卻被網路專家質疑馬許可能是個假帳號。

根據報導，馬許是在2022年9月，也就是馬斯克(Elon Musk)收購推特前不久，開設帳戶，並快速發布一系列左派言論的推文，呼籲網友轉發，根據社交媒體分析公司Social Blade統計，去年11月和12月，馬許每天獲得超過1000名粉絲追蹤。

根據報導，馬許在帳戶經常發布兩極化的煽動性訊息，激發網友情緒，留言回應，提高網路聲量，利用這種「憤怒誘餌」的操作方式，上周發文抨擊聯邦最高法院限制大學招生種族平權的裁決，獲得超過2700萬次點閱，可見其受歡迎的程度。

不過網路專家遍尋不到馬許在真實世界的足跡，懷疑她是一個假帳號，多倫多大學(University of Toronto)公民實驗室網絡假訊息資深研究員史考特·雷爾頓(John Scott-Railton)表示：「我強烈懷疑這個人根本不存在，她好像是從月球掉下來，然後發表一些讓自由主義者看起來像白痴的發文。」

因為馬許的推特帳號，從未上傳個人影像或音檔，就連數位影像專家也質疑馬許公布的三張自拍照，一位面帶微笑的金髮年輕女性照片，疑似有透過電腦修圖的痕跡。

另外馬許介紹自己是定居華府的民主黨支持者，卻沒有華府的聯絡電話或投票紀錄；表示曾參加拜登總統競選活動，也沒有任何紀錄；聲稱是歐巴馬基金會志工，但志工名單查無此人。

面對外界質疑，馬許一再強調自己並非假人或機器人，並表示拒絕透露個人訊息，是害怕在社群媒體遇到可怕的跟蹤者，並補充表示：「我從過去的錯誤吸取教訓，選擇不分享太多個人生活。」

推特 華府 拜登

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