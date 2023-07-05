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推特新對手？ Meta將推新App「Threads」 6日上架

編譯俞仲慈／綜合4日電
Meta將推出社群應用程式Threads，直接挑戰社群龍頭推特。（路透）
Meta將推出社群應用程式Threads，直接挑戰社群龍頭推特。（路透）

臉書(Facebook)母公司Meta預計6日推出社群應用程式Threads，直接挑戰社群龍頭推特(Twitter)，由於 Threads可用 Instagram 帳戶登入，加上Meta過去複製其他業者產品的成功經驗，市場人士認為Threads後勢大有可為。

根據報導，馬斯克(Elon Musk)日前才和Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)隔空叫陣，導火線就是馬斯克不滿Meta推出Threads和推特正面對決。

Meta旗下社群平台Instagram，推出「類推特」應用程式 Threads，用戶可保留Instagram帳號，並沿用相同帳戶登入Threads，最大優勢就是從既有20億用戶群出發，有助於加速 Threads推廣。

謀智(Mozilla)產品總監泰謝拉(Steve Teixeira)表示：「我確實認為會有新的微網誌領導者出現，並取代推特，但最後Meta能否勝出，目前還難以下定論。」不過泰謝拉也質疑信任度不足，恐會降低用戶使用Threads的意願。

根據過去紀錄，Meta複製競爭對手的產品，成效卓越；2016年推出 Instagram Stories，就是複製Snapchat產品；2021年推出Reels，類似抖音(TikTok)短視頻。

Snap和Instagram前高階主管達爾(Meghana Dhar)坦言：「Meta 挑選商業模式或產品功能，再推出複製產品做得非常好，雖然反對者認為缺乏創新，但我卻認為此為明智之舉。」

曾在Meta、推特工作的矽谷科技人士穆霍帕迪亞(Sayantan Mukhopadhyay)表示看好 Threads，「我認為新平台發揮的作用可能比推特來得大。」

馬斯克自去年接手推特以來，許多用戶表示希望能有新的社群平台取代推特，因為新制驗證方式飽受批評，上周還聲稱為打擊「極端水平數據抓取」，臨時限制用戶瀏覽推文的則數。

Meta將推出社群應用程式Threads，直接挑戰社群龍頭推特。（路透）
Meta將推出社群應用程式Threads，直接挑戰社群龍頭推特。（路透）
Meta 將推出社群應用程式Threads，直接挑戰社群龍頭推特。（路透）
Meta 將推出社群應用程式Threads，直接挑戰社群龍頭推特。（路透）

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