推特新對手？ Meta將推新App「Threads」 6日上架

Meta將推出社群應用程式Threads，直接挑戰社群龍頭推特。（路透）

臉書(Facebook)母公司Meta預計6日推出社群應用程式Threads，直接挑戰社群龍頭推特 (Twitter)，由於 Threads可用 Instagram 帳戶登入，加上Meta過去複製其他業者產品的成功經驗，市場人士認為Threads後勢大有可為。

根據報導，馬斯克 (Elon Musk)日前才和Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)隔空叫陣，導火線就是馬斯克不滿Meta推出Threads和推特正面對決。

Meta旗下社群平台Instagram，推出「類推特」應用程式 Threads，用戶可保留Instagram帳號，並沿用相同帳戶登入Threads，最大優勢就是從既有20億用戶群出發，有助於加速 Threads推廣。

謀智(Mozilla)產品總監泰謝拉(Steve Teixeira)表示：「我確實認為會有新的微網誌領導者出現，並取代推特，但最後Meta能否勝出，目前還難以下定論。」不過泰謝拉也質疑信任度不足，恐會降低用戶使用Threads的意願。

根據過去紀錄，Meta複製競爭對手的產品，成效卓越；2016年推出 Instagram Stories，就是複製Snapchat產品；2021年推出Reels，類似抖音(TikTok)短視頻。

Snap和Instagram前高階主管達爾(Meghana Dhar)坦言：「Meta 挑選商業模式或產品功能，再推出複製產品做得非常好，雖然反對者認為缺乏創新，但我卻認為此為明智之舉。」

曾在Meta、推特工作的矽谷科技人士穆霍帕迪亞(Sayantan Mukhopadhyay)表示看好 Threads，「我認為新平台發揮的作用可能比推特來得大。」