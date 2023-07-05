路州法官下禁令 限制拜登政府管制社媒內容

路州法官4日下達暫時禁制令，要求聯邦政府不得針對網路內容與社群媒體公司聯絡。（Getty Images）

路易斯安納州 西區聯邦區域法院法官杜賀提(Terry Doughty)4日下達暫時禁制令(preliminary injunction)，要求聯邦政府不得針對網路內容與社群媒體 公司聯絡。杜賀提指出，拜登政府官員管制社群媒體發文的舉動，可能觸犯憲法第一修正案。

首見禁令 司法部可能上訴

華爾街日報分析，參與這起案件的律師指出，過去從來不曾有聯邦法官對聯邦政府機關下達如此限制，規範官員與網路平台公司的溝通方式。司法部很可能對法官的禁制令提出上訴。

由前總統川普任命的杜賀提在155頁的「密蘇里州訴拜登案」(Missouri v. Biden)裁決書中，禁止白宮官員以及多個聯邦機關官員與社群媒體公司聯絡，企圖打壓某些政治觀點或通常免於受到政府審查的其他言論。

共和黨籍密蘇里州檢察長、路易斯安納州檢察長聯合對拜登政府提告，指控拜登政府成立鋪天蓋地的「聯邦審查機制」，想把拜登政府認為是「虛假信息」(disinformation)的言論從社群網站排除。

共和黨籍檢察長在訴狀中指控拜登政府向社群媒體平台施壓，要求刪除批評防疫政策與質疑病毒起源的言論，還有討論杭特‧拜登 (Hunter Biden)筆電、選舉安全等意見對立的話題。

訴狀中也指出，聯邦調查局(FBI)、國務院全球參與中心(GEC)、國安部網路安全和基礎設施安全局(CISA)與社群媒體平台串通打壓網路言論。

報導指出，這起訴訟是法院正在審理中、裁決後果影響龐大的第一修正案司法攻防戰。政府對推特(Twitter)、臉書(Facebook)、YouTube以及其他熱門平台社群媒體內容的審查尺度為何，面臨考驗。