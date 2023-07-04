美以關係每況愈下 為何拜登政府仍支持以色列

以色列展開大規模軍事行動，進兵西岸城市哲寧的難民營，圖為難民營遭攻擊後冒出濃煙。(Getty Images)

美國不斷展現自己是親密、最慷慨的盟友之際，以色列 仍無視美國支持巴勒斯坦 建國的立場，3日揮軍突擊約旦河西岸的哲寧(Jenin)難民營，造成至少八名巴勒斯坦人死亡，是兩國的特殊雙邊關係近乎熱臉貼冷屁股的另一印證。

卡達媒體半島電視台(Aljazeera)報導，就在上周，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)還表示必須粉碎巴勒斯坦建國的想法。除了挑戰美國立場，內唐亞胡和內閣們常公開表達對拜登 政策的不滿，內唐亞胡今年3月就指責拜登干涉以色列國內事務。

內唐亞胡還公開無視美國呼籲勿與中國友好的警告，最近宣布將前往北京。即便如此，美國仍堅定支持以色列，從歐巴馬政府承諾10年內提供380億元軍援，到去年拜登政府在「美以戰略夥伴關係耶路撒冷聯合聲明」中甚至擴大這些軍援承諾。

報導指出，美國如此堅持的原因有四；首先是國內政治狀況，拜登不想疏遠任何一位親以色列民主黨人，藉此鞏固在參院的微弱席位優勢。

其次是政治策略，拜登希望通過向以色列軍隊、總統和商界精英示好，抵消對以色列政府的暫時冷淡，以表明對以色列的「真誠熱愛」。

三是傳統外交政策上，美國一直希望藉著滿足以色列的需要，鼓勵其在巴勒斯坦和平問題上緩和立場，並為和平做出必要的妥協甚至犧牲。

最後是戰略思維。美國一直保持積極合作，將以色列視為在中東最可靠的盟友；但去年拜登稱「如果以色列不存在，我們就自己發明一個」，時至今日將以色列視為戰略資產證明只有虛幻的效用。

而以色列的首要目標是讓美國困在中東、幫其收拾爛攤子。內唐亞胡毫不諱言，最近向議會表示中國在該地區漸長的影響力可能沒那麼糟，因為這樣能迫使美國留在該國。報導指出，美國只有放棄對以色列幾近偏執的影響，才能在該地區扮演負責和受尊敬的角色。