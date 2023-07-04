以軍突襲約旦河西岸難民營 無人機轟炸、數百士兵巷戰 20年來最大規模

以色列展開大規模軍事行動，進兵西岸城市哲寧的難民營，圖為哲寧居民奔逃尋找掩護。(Getty Images)

以色列 3日對西岸屯墾區發動近20年來最猛烈的空襲，並調派數百名士兵進入狹窄擁擠的西岸北部城市哲寧(Jenin)難民營進行巷戰，造成至少八名巴勒斯坦 人喪命；以軍稱此舉為「廣泛的反恐行動」。在以色列攻擊哲寧後，巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmoud Abbas)宣布，暫停以巴安全合作。

以軍3日清晨1時過後利用無人機發射多枚飛彈，國防官員表示，這場行動聚焦難民營中的軍事目標；難民營占地不到四分之一平方哩，緊鄰哲寧市，居民約1萬7000人。

以軍突擊哲寧稱「反恐」 難民營爆巷戰

負責哲寧難民營的地方官員斯巴吉(Muhammad Sbaghi)在以軍採取軍事行動後表示，「難民營淪為戰區。」

巴勒斯坦衛生部長表示，至少八名巴人死亡。

軍方表示，無人機擊中難民營軍事團體「哲寧旅」(Jenin Brigade)使用的一處聯合行動中心，以軍另瞄準武器製造廠和存放爆裂物的倉庫。

以軍部隊與裝甲車挺進時，難民營中迴盪槍砲聲響；軍方表示，找到並沒收哲寧旅藏匿的武器、數百個爆裂物和一個簡易的火箭發射器。

以色列展開大規模軍事行動，進兵西岸城市哲寧的難民營，圖為以軍巡邏車駛經邊界鐵絲網。(Getty Images) 以色列展開大規模軍事行動，進兵西岸城市哲寧的難民營，圖為巴勒斯坦武裝份子開槍射擊以軍車輛。(Getty Images)

以軍表示，這場攻擊是反恐任務的一環，目標是破壞把難民營當作基地的武裝分子基礎建設。

哲寧難民營是近日西岸地區暴力衝突緊張的核心地帶，引起華府和阿拉伯國家關注，以巴至今仍無跡象恢復停滯近10年的政治協商；過去一年多來，以軍定期突襲哲寧等西岸城市；巴人也對以色列發動連串致命攻擊，以色列屯墾者則在巴人村落逞凶施暴。

哲寧市是伊朗支持的伊斯蘭聖戰組織，以及控制加薩 的巴勒斯坦主要對手「哈馬斯」(Hamas)的據點；以方估計，哲寧地區有數百名武裝巴人。

以軍官員表示，過去半年來，哲寧地區針對以色列目標發動超過50起槍擊攻擊；以軍獲悉至少19名涉嫌攻擊以色列的嫌犯，過去幾個月來藏匿在難民營中。

巴勒斯坦總統 中斷對以安全合作

以軍發言人赫克特中校(Richard Hecht)表示，空襲是為了減少地面衝突和以軍面臨的風險，此次行動旨在「打破難民營的避風港心態」，相關攻擊「只要有需要」，就會持續。

巴勒斯坦總統阿巴斯3日在以色列攻擊哲寧後，宣布暫停以巴之間的聯繫與安全合作；阿巴斯過去也曾在多次暴力衝突後，暫停以巴合作。