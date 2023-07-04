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以巴衝突75年不斷 「4歧見」難解

編譯潘勛／綜合3日電
以巴衝突由來已久，在以色列3日出兵突襲哲寧後，巴勒斯坦人在加薩市示威，反對以色列這次軍事行動。(歐新社)
以巴衝突由來已久，在以色列3日出兵突襲哲寧後，巴勒斯坦人在加薩市示威，反對以色列這次軍事行動。(歐新社)

以色列巴勒斯坦衝突由來甚久，自1948年猶太人領袖在故土創建以色列以來，中東爆發多次戰爭；最近以、巴衝突不斷，以國宣布定都耶路撒冷、在西岸地區大肆屯墾是主因，另外巴人難民、以國是否允許巴勒斯坦建國、共享耶路撒冷為首都，都是棘手問題。

英國廣播公司(BBC)報導，暫且不談以色列建國以來的戰爭、衝突，目前住在東耶路撒冷、加薩走廊(Gaza)以及西岸的以色列人與巴勒斯坦人之間，關係經常十分緊張。

加薩走廊目前由巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯(Hamas)治理；哈瑪斯多次與以色列開戰。以色列與埃及緊緊控制與加薩邊界，阻止哈瑪斯取得武器。

住加薩及西岸的巴人表示，因為以色列的舉措及限制，他們過得很苦；以國則表示純出自衛，不受巴人暴力傷害。

以國威脅要由東耶城驅逐一些巴勒斯坦人家，也導致巴人怒火升高。

以色列與巴勒斯坦人不能意見一致的主要異見有四點：一、以色列建國而致數十萬巴人流離失所，成為難民，該如何處理；二、以色列在西岸占領區所設的屯墾區該去該留；三、雙方能否共享耶路撒冷城；四、巴勒斯坦應不應挨著以色列建國。

雙方和談時斷時續已逾25年，但異見迄今無法解決。短期而言，以巴局勢要想很快解決不太可能。

以巴最新和平計畫是由美國前總統川普所提，以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)稱頌為「世紀協議」(deal of the century)，但遭巴勒斯坦人斥責為偏袒一方，也從未進行談判。

未來任何和平協議，都要以巴雙方同意，解決複雜問題。

BBC中東主編鮑溫(Jeremy Bowen)表示，哈瑪斯組織2008年以來，已與以色列打了多場大戰；鮑溫表示，以色列與哈瑪斯的過去戰爭收尾都一樣，兩造都說類似的事，宣稱己方獲勝，只是根本種下下次衝突的種子；有件事可以確定，那就是假如現況不往好的方向發展，以巴接下來還會戰爭不斷。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

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