以色列加速擴建西岸屯墾區 挨批毀約

右翼政府擴大以色列人在約旦河西岸的居住範圍，導致以巴衝突加劇。圖為空中鳥瞰猶太人的新社區。(路透)

紐約時報報導，以色列 總理內唐亞胡領導的右翼政府，擴大在約旦河西岸屯墾區的居住範圍，被視為違反國際法的作法導致和巴勒斯坦 的衝突加劇，也引發國際社會的譴責。

以色列反屯墾團體「即刻和平」(Peace Now)指出，內唐亞胡執政六個月來，批准了1.3萬戶到西岸地區建造新家。這是該社團2012年開始追蹤以色列在這占領區內的作為以來，新建房舍數量最高的紀錄。

最近，西岸地區的暴力事件大增，以色列政府不但增加新建房舍數量，還加速核准，同時也升高對付巴勒斯坦民兵的手段。以色列內閣本周就提出建造5700戶的計畫，也提前核准800戶原需數年才能走完的最終批准手續。

批評者說，擴大屯墾區的住家範圍，分明在破壞以色列和巴勒斯坦之間的「兩國方案」(two-state solution)，壓縮今後巴勒斯坦建國的領土。

但很多支持此一政策的人，根本就反對巴勒斯坦在西岸建國，並以聖經上的名稱「猶大」和「撒瑪利亞」稱呼這片土地，說這是猶太 人天生就有權居住的地方，也是保障以色列安全的緩衝區。

巴勒斯坦人說，以色列的屯墾不但占據他們未來建國的領土，也阻隔了他們原本在耕種的農地。屯墾政策也在當地製造「兩層法律制度」，一套適用以色列人，另一套適用軍事管制下的巴勒斯坦人。

西岸和東耶路撒冷是1967年中東戰爭時，以色列從約旦占領的領土，占領不久就開始讓以色列人前往屯墾定居；聯合國大會、聯合國安理會和國際法庭都聲明，以色列在西岸地區屯墾違反了日內瓦公約。

二戰後，192國簽署日內瓦公約第四版，明文規定「占領國不得遣送或轉送部分人民到它占領的地方。」1998年國際法庭成立的條款更稱，往占領區移民屬「戰爭犯罪」行為。

以色列的說法是，猶太人在這塊土地生活了幾千年，雖然約旦1948年到1967年統治該地，但世上沒幾國承認。以色列主張，這片土地的主權有爭議，待協商解決。

根據以色列和巴勒斯坦1990年代簽署的奧斯陸協定，以色列人在該區的屯墾權應由雙方協商解決，但以巴和談2014年斷然中止後，問題仍未解決。