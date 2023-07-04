我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

以色列加速擴建西岸屯墾區 挨批毀約

記者張聲肇／綜合報導
右翼政府擴大以色列人在約旦河西岸的居住範圍，導致以巴衝突加劇。圖為空中鳥瞰猶太人的新社區。(路透)
右翼政府擴大以色列人在約旦河西岸的居住範圍，導致以巴衝突加劇。圖為空中鳥瞰猶太人的新社區。(路透)

紐約時報報導，以色列總理內唐亞胡領導的右翼政府，擴大在約旦河西岸屯墾區的居住範圍，被視為違反國際法的作法導致和巴勒斯坦的衝突加劇，也引發國際社會的譴責。

以色列反屯墾團體「即刻和平」(Peace Now)指出，內唐亞胡執政六個月來，批准了1.3萬戶到西岸地區建造新家。這是該社團2012年開始追蹤以色列在這占領區內的作為以來，新建房舍數量最高的紀錄。

最近，西岸地區的暴力事件大增，以色列政府不但增加新建房舍數量，還加速核准，同時也升高對付巴勒斯坦民兵的手段。以色列內閣本周就提出建造5700戶的計畫，也提前核准800戶原需數年才能走完的最終批准手續。

批評者說，擴大屯墾區的住家範圍，分明在破壞以色列和巴勒斯坦之間的「兩國方案」(two-state solution)，壓縮今後巴勒斯坦建國的領土。

但很多支持此一政策的人，根本就反對巴勒斯坦在西岸建國，並以聖經上的名稱「猶大」和「撒瑪利亞」稱呼這片土地，說這是猶太人天生就有權居住的地方，也是保障以色列安全的緩衝區。

巴勒斯坦人說，以色列的屯墾不但占據他們未來建國的領土，也阻隔了他們原本在耕種的農地。屯墾政策也在當地製造「兩層法律制度」，一套適用以色列人，另一套適用軍事管制下的巴勒斯坦人。

西岸和東耶路撒冷是1967年中東戰爭時，以色列從約旦占領的領土，占領不久就開始讓以色列人前往屯墾定居；聯合國大會、聯合國安理會和國際法庭都聲明，以色列在西岸地區屯墾違反了日內瓦公約。

二戰後，192國簽署日內瓦公約第四版，明文規定「占領國不得遣送或轉送部分人民到它占領的地方。」1998年國際法庭成立的條款更稱，往占領區移民屬「戰爭犯罪」行為。

以色列的說法是，猶太人在這塊土地生活了幾千年，雖然約旦1948年到1967年統治該地，但世上沒幾國承認。以色列主張，這片土地的主權有爭議，待協商解決。

根據以色列和巴勒斯坦1990年代簽署的奧斯陸協定，以色列人在該區的屯墾權應由雙方協商解決，但以巴和談2014年斷然中止後，問題仍未解決。

以色列 巴勒斯坦 猶太

上一則

以巴衝突75年不斷 「4歧見」難解

下一則

美以關係每況愈下 為何拜登政府仍支持以色列

延伸閱讀

飛彈襲擊荷姆斯市…敘防空系統攔截 以色列證實：敘利亞火箭彈的回擊

飛彈襲擊荷姆斯市…敘防空系統攔截 以色列證實：敘利亞火箭彈的回擊
以色列總理：中國增加中東影響力 將迫使美國「留下來」

以色列總理：中國增加中東影響力 將迫使美國「留下來」
以色列總理7月訪中國見習近平 恐惹惱美國

以色列總理7月訪中國見習近平 恐惹惱美國
以色列媒體：內唐亞胡自己證明將訪問中國

以色列媒體：內唐亞胡自己證明將訪問中國

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往