為何要慶祝國慶？年輕人愛國情懷降低

國慶日到來，但今年許多民眾尤其是年輕人正在重新考慮是否要展現愛國情操、慶祝這個節日；民調公司YouGov的一項調查發現，全美成年人約僅56%計畫參加今年的慶祝活動。

紐約時報 報導中採訪些年輕民眾，如18歲現居亞特蘭大 的瑪菈雅‧塔普(Malaya Tapp)，小時候喜歡與家人一起慶祝獨立日，參加遊行、看煙火等等。但她說2020年時「黑人的命也是命 」(BLM)運動凸顯全國各地的許多不公正現象，她愛國情懷降低很多。

經常在新聞上看到槍擊事件的塔普還覺得「煙火和槍聲很難分辨」，這讓她很緊張；此外，她認為煙火的大量有毒化學物質也對環境有害。

塔普也說很多人覺得必須慶祝、必須表現愛國，只是為了融入大眾或不讓其他人生氣，因為很多人一聽到「不想慶祝獨立日」時就立刻被挑起防衛心，質問你是否不在乎建國努力、不關心為國犧牲的將士。她在社群媒體上發影片發聲：「如果你不想慶祝，就不必慶祝。」

一名29歲住在曼哈頓的科技產品經理瑪芮莎‧維沃里(Marissa Vivori)自小就不愛這個節日，已經數年沒有慶祝，而去年夏季「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被推翻，讓她更不願意慶祝，擔心這似乎變相傳達支持訊息。

西雅圖40歲的行銷人員諾布(Isaac Norbe)其實一直很喜歡國慶日，但他也理解為什麼有些人今年可能對國家感到沮喪。「由於最高法院的裁決，慶祝7月4日變得非常有挑戰性。」

28歲的米斯科維茨(Conner Miskowiec)則是鳳凰城的一名內容創作者，他製作一系列訪問路人是否要慶祝獨立日的影片。他沒想到會得到這麼多不同的答案，有人說「美國是世上最偉大的國家，我們必須慶祝美國夢」，也有人批評「這個國家還有很多進步空間，美國並不那麼自由，我不想要慶祝」。

米斯科維茨表示，他認為很多人覺得美國不再適合所有人，因此國慶日已不是一個包容性的節日。