我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

民調：52%美國人支持終結名校招生平權

編譯俞仲慈／綜合3日電

根據美國廣播公司(ABC News)和艾普索斯(Ipsos)公布的最新民調，過半數國人(52%)支持聯邦最高法院終結大學招生的平權措施，同時也有45%支持推翻拜登總統的免除學貸計畫。

最高法院6月29日針對公私立大學(學院)是否可以繼續將種族列入招生因素之一的平權措施，作出限制性的裁決後，根據最新民調，有52%國人支持、32%反對、16%沒意見；另外多數共和黨人(75%)和中間選民(58%)也支持，也有少數民主黨人表示支持(26%)。

不過各種族之間存在分歧，多數白人(60%)和亞裔(58%)支持最高法院限制大學招生採取種族考量的裁決，但是非裔只有25%支持，西語裔則意見不一，40%支持、40%反對。

儘管多數國人支持終結大學平權措施的決定，但該民調顯示，約三分之二受訪者表示白人和亞裔有公平機會進入中意的大學，然而非裔學生只有47%、西語裔學生有50%，可以擁有同等公平機會。

另外最高法院推翻學貸減免計畫的裁決，獲得45%支持、40%反對；依政黨傾向區分，民主黨人17%支持、共和黨人71%、中間選民49%支持；若依年齡區分，65歲以上61%、50-64歲50%、30-49歲40%，30歲以下31%，支持最高法院推翻減免學貸計畫。

拜登推出學貸減免計畫，希望減輕全國逾4300萬學貸債務人的財務困境，在最高法院受阻後，拜登已表示，將透過「高等教育法」努力尋求解方。

另外最高法院引用第一修正案言論自由，裁決設計企業可以拒絕為LGBTQ+族群提供服務，根據該民調顯示，受訪者有43%支持、42%反對、14%表示沒意見；依政黨傾向也顯示，民主黨人15%、共和黨人68%、中間選民49%表示支持，此外50歲以下年齡層、非裔和女性並不支持此一裁決。

學貸 民調 拜登

上一則

哈佛優先錄取校友子女 波士頓民權團體提告

下一則

勞勃狄尼洛外孫陳屍曼哈頓公寓 死因未公布

延伸閱讀

葉倫訪中國談什麼？學者：北京關切關稅、技術壓制問題

葉倫訪中國談什麼？學者：北京關切關稅、技術壓制問題
紐時：美墨邊境偷渡人數減少 官員表示只是暫時現象

紐時：美墨邊境偷渡人數減少 官員表示只是暫時現象
歐巴馬專訪累積2730萬次觀看 積極募款為拜登搶年輕選票

歐巴馬專訪累積2730萬次觀看 積極募款為拜登搶年輕選票
紐時：葉倫訪中擬提「反間諜法」等敏感議題

紐時：葉倫訪中擬提「反間諜法」等敏感議題

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往