民調：52%美國人支持終結名校招生平權

根據美國廣播公司(ABC News)和艾普索斯(Ipsos)公布的最新民調 ，過半數國人(52%)支持聯邦最高法院終結大學招生的平權措施，同時也有45%支持推翻拜登 總統的免除學貸 計畫。

最高法院6月29日針對公私立大學(學院)是否可以繼續將種族列入招生因素之一的平權措施，作出限制性的裁決後，根據最新民調，有52%國人支持、32%反對、16%沒意見；另外多數共和黨人(75%)和中間選民(58%)也支持，也有少數民主黨人表示支持(26%)。

不過各種族之間存在分歧，多數白人(60%)和亞裔(58%)支持最高法院限制大學招生採取種族考量的裁決，但是非裔只有25%支持，西語裔則意見不一，40%支持、40%反對。

儘管多數國人支持終結大學平權措施的決定，但該民調顯示，約三分之二受訪者表示白人和亞裔有公平機會進入中意的大學，然而非裔學生只有47%、西語裔學生有50%，可以擁有同等公平機會。

另外最高法院推翻學貸減免計畫的裁決，獲得45%支持、40%反對；依政黨傾向區分，民主黨人17%支持、共和黨人71%、中間選民49%支持；若依年齡區分，65歲以上61%、50-64歲50%、30-49歲40%，30歲以下31%，支持最高法院推翻減免學貸計畫。

拜登推出學貸減免計畫，希望減輕全國逾4300萬學貸債務人的財務困境，在最高法院受阻後，拜登已表示，將透過「高等教育法」努力尋求解方。

另外最高法院引用第一修正案言論自由，裁決設計企業可以拒絕為LGBTQ+族群提供服務，根據該民調顯示，受訪者有43%支持、42%反對、14%表示沒意見；依政黨傾向也顯示，民主黨人15%、共和黨人68%、中間選民49%表示支持，此外50歲以下年齡層、非裔和女性並不支持此一裁決。