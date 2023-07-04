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哈佛優先錄取校友子女 波士頓民權團體提告

記者張聲肇／綜合報導
擁護平權措施的示威者1日在哈佛大學校園持牌抗議最高院廢除平權措施的裁定。目前維權者再把目標移轉到「校友後代優先」的招生辦法。(Getty Images)
擁護平權措施的示威者1日在哈佛大學校園持牌抗議最高院廢除平權措施的裁定。目前維權者再把目標移轉到「校友後代優先」的招生辦法。(Getty Images)

受到最高院裁決平權措施違憲的刺激，波士頓民權律師團體3日向法院提出民事訴訟，控告哈佛大學優先錄取校友子女的「傳承」入學(legacy admissions)招生辦法，形同歧視有色人種的子女，

民權律師團體(Lawyers for Civil Rights)是非營利機構，它代表新英格蘭地區非裔和拉丁裔提告，說哈佛這種行之有年的、只對白人校友後代有利的招生辦法，違反民權法。

該團體負責人艾斯賓諾札-馬綴果(Ivan Espinoza-Madrigal)說，為什麼要把前代人累積的功德當作特權和優勢犒賞後代？他說，「家族的姓氏和銀行存款數額不是衡量入學資格的標準，在大學招生的過程不應具有任何意義。」

反對「傳承」招生的人說，不待平權措施來平衡，這種招生辦法本來就說不過去，雖然最高院裁決說，大學必須忽視申請人的種族背景，仍可能替校友和捐款人子女「偷偷加分」。

「教育動員人」組織呼籲30所名校的校友，包括哈佛和其他常春藤大學，暫停向母校捐款，除非這些學校廢止「傳承」招生辦法。

最高院上周做出裁決後，好幾名民主黨國會議員準備提案要求各大學立即廢止「傳承」招生辦法。角逐共和黨總統提名的南卡羅來納州參議員史考特，也加入這項行動。

民權律師和教育部民權事務處共同提出的訴訟指出，哈佛大學根據家族捐款和家族校友背景錄取的新生，70%是白人，比無此背景的申請人被錄取的機率高出六倍。

訴狀指出，鑒於「傳承」入學辦法的不公平，安姆赫斯特學院(Amherst College)和約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins U.)等校已經廢止類似做法。

訴狀說，哈佛優先錄取有家族優勢的人，不是根據申請人本身的學業等條件，卻剝奪了本來夠格的學生被錄取的機會。訴狀要求教育宣告這種做法不合法，哈佛大學接受聯邦款項的補助，教育部應勒令哈佛廢止這種入學辦法。

哈佛對此官司不予置評。

美聯社調查發現，美國各大名校新生，經此辦法入學的比率，從4%-23%不等。

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