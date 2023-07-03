富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

「無畏女孩」雕像站在紐約證券交易所前方，「經濟衰退」究竟會不會來，最新跡象顯示「可能不會」。（Getty Images）

「美國將出現經濟衰退」的警告已經喊了一年多，許多民眾認為如果這一季衰退沒發生，下一季肯定來臨，或者再下一季，也許明年。美聯社報導，美國衰退究竟會不會出現，從最新跡象看來，答案是「可能不會」。

報導指出，聯邦準備理事會(Fed)以積極手段連續升息 ，導致借貸成本升高，但美國消費者持續花錢，雇主仍然繼續徵人。汽油價 格已經回穩，日用品價格慢慢降低，都讓美國民眾愈來愈勇於消費。

美聯社報導，美國經濟仍在成長中，某些經濟學家認為，美國可能有機會達到頗不容易的「軟著陸」(soft landing)目標，也就是成長放慢，但企業有足夠支出，得以避開落入全面衰退。

稅務諮詢機構安永(EY)首席經濟學者達科(Gregory Daco)指出，美國經濟確實展現了堅強韌性，「這讓許多人開始懷疑長期以來預測的衰退是否真的躲不掉，還是美國可能達到軟著陸」。

美聯社分析，美國經濟可以兩種方向解釋：

「滾動式衰退」(rolling recession)

不同產業輪流出現衰退，某些行業走下坡的同時，其他行業則蓬勃擴展，「滾動式衰退」讓整體經濟能夠逃過衰退的劫難。

美聯社報導，聯準會開始大幅升息後，房地產市場首當其衝，僅接著受到衝擊是製造業，今春則是科技業表現走跌。就在同一時間，消費者大量增加旅遊、休閒娛樂開銷，某些產業營收火紅，讓其他產業的虧損得以在整體經濟中抵消。

「富衰退」(richcession)

由於股市今年回升，有錢的美國人不至於為經濟所苦，但去年開始的大規模裁員 大多集中在高薪行業則是事實。以往經濟衰退時，餐廳等行業最快裁員，但現在餐廳、酒吧、飯店都在徵人，裁員大多發生於白領勞工與專業人才，受影響員工大多為高學歷，很快就能找到新職，讓失業率持續維持在低水準。