我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

優勝美地國慶長假擠爆 距山谷80哩就塞車 上午8時已無車位

待售屋存量去年同比少29% 59周來首見

編譯周芳苑／綜合2日電
不只是待售屋存量減少，新屋開工也不如以往。（Getty Images）
不只是待售屋存量減少，新屋開工也不如以往。（Getty Images）

目前在成屋市場買房選擇餘地很小，由於待售屋存量吃緊的情況日益嚴重，買房的選擇將愈來愈少。

根據房屋買賣網站Realtor.com，6月待售房屋數較去年同期增加7%，但6月最後一周與去年同期相較卻負成長，59周以來首見衰退。

6月最後一周新掛牌求售的房子數量較去年同期大減29%，減幅比過去幾個星期大。

根據房貸利率資訊網站Mortgage News Daily，30年固定房貸利率29日再漲破7%，房貸利率續漲削弱屋主換屋動機，多數既有屋主支付的房貸利率低於4%，有些甚至不到3%。

房屋市場供應吃緊，房價不太可能下跌。房價去年6月飆至最高點，較疫情前上漲45%，之後由於房貸利率倍增，房價反轉下跌，衡量全美房價的「史坦普-凱斯席勒全國房價指數」(S&P Case-Shiller)，房價在1月已觸底。

史坦普道瓊斯指數公司(S&P DJI)總經理拉扎拉(Craig Lazzara)表示，廣泛基礎支撐著房價持續回升。

根據全國房地產商協會(NAR)， 5月用以衡量成屋簽約數量的「待完成銷售」(Pending sales)較前一個月減少近3%；首席經濟學者勞倫斯·尹(Lawrence Yun)說，儘管如此，房地產市場平均每一個掛牌求售的房子接獲三人報價，因待售屋存量偏低，房屋持續供不應求。

全美建築業者是房屋供應吃緊的最大贏家，根據人口普查局，5月建商業績較4月大增12%；有些建商擁有房貸部門，一直為買家壓低利率，5月已售出但未開工的房屋數量是去年同期兩倍。

一家庭新屋開工終於增加，但仍遠低於歷史水準。經濟大蕭條以來，建商的新屋建築一直過少，整體而言，疫情引發買房擠兌前，房屋市場供應量不足。

理財業者Bleakley Financial Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，建商因需求增加而興奮，但成屋市場蕭條、並經歷嚴重的停滯性通貨膨脹(tagflation)，交易量少但價格仍非常高。

房價 利率 大蕭條

上一則

財長葉倫即將訪華 北京希望談這3個議題

下一則

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

延伸閱讀

買房選擇愈來愈少 待售屋少29% 59周來首見

買房選擇愈來愈少 待售屋少29% 59周來首見
那斯達克上半年表現40年來最佳 投資人押注續漲「歷史站在多頭這邊」

那斯達克上半年表現40年來最佳 投資人押注續漲「歷史站在多頭這邊」
價位高+衰退風險 分析師：美股投資人該居安思危了

價位高+衰退風險 分析師：美股投資人該居安思危了
科技大咖股今年漲得太逆天 因兼具雙特質會飆又會賺

科技大咖股今年漲得太逆天 因兼具雙特質會飆又會賺

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52
華爾街曾是銀行家的天下，但近年銀行業的薪酬已不如律師業。(美聯社)

現在華爾街誰最賺？已經不是銀行家

2023-06-26 06:05

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下